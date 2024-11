Reparar, e não apenas relembrar

Os olhos do Ocidente ainda estão fixados nos EUA, ignorando os ventos de mudança que chegam de Samoa, um pequeno arquipélago no Oceano Pacífico. Foi em Ápia, a sua capital, que recentemente se reuniram os 56 países da Commonwealth. Neste país, antigo palco de colonização de alemães, neozelandeses e norte-americanos, deixou-se por escrito, com todas as letras: “Chegou a altura de falar de reparações históricas”. O primeiro-ministro britânico, constrangido pela estrondosa derrota diplomática do seu país, refugiou-se no argumento do costume: “Não podemos mudar a nossa história”, fechando a porta a reparações financeiras. Mas a conversa ainda agora começou.

