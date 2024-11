Miguel Albuquerque e a higiene política

O caso de Miguel Albuquerque e da sua “corte” é um caso de higiene política. Na verdade, pessoas como ele, por uma questão ética e em função de serem suspeitos de corrupção, deveriam afastar-se por si dos cargos que ocupam, independentemente de serem inocentes ou não. A pedagogia não é apenas função da escola, mas também dos partidos políticos, e nestes casos é uma questão central de “educação” para a cidadania e que até pode ser ensinada nas escolas, pois, para a tranquilidade de algumas consciências mais sensíveis, não defende a ideologia de género.

Onde está o racional de as pessoas votarem em indivíduos suspeitos ou mesmo condenados por corrupção. Como é possível que meus concidadãos elejam indivíduos destes? Qual vai ser o destino do meu dinheiro (público)? Neste caso, seria bom que o PSD trabalhasse no sentido de higienizar o ambiente. Não tenho dúvidas de que esse seria um trabalho de interesse público e de prevenção de situações semelhantes no futuro.

Fernando Vasco Marques, Várzea de Sintra

Semita não é sinónimo de hooligan!

Antes e depois do jogo de futebol entre o Ajax, de Amesterdão, e o Maccabi Tel Aviv, verificaram-se vários actos de vandalismo. Tais actos, como facilmente pode ser verificado por quem estiver de boa-fé, foram praticados por israelitas e por árabes ou originários de países árabes. Todos pudemos ver e ouvir israelitas entoar canções enaltecendo o comportamento das IDF na Palestina e arrancando bandeiras deste Estado. Vimos também árabes ou originários retaliarem aquele comportamento de uma forma igualmente violenta.

Anti-semitismo? Pode ser. E porque não islamofobia? A Comissão Europeia condenou os actos praticados por árabes ou originários como anti-semitas. Mas, pelos vistos, não viu sinais de islamofobia nos actos praticados pelos israelitas. Como levar a sério a União Europeia? Israelita não é sinónimo de judeu. Semita não é sinónimo de hooligan. E, já agora, e em memória das vítimas do Holocausto: este não pode servir de justificação dos crimes que Israel pratica constantemente na Palestina.

Luís Pardal, Lisboa

O sanatório-albergaria dos makavenkos

​Demoliram o que restava do inacabado sanatório-albergaria Grandela em Cabeço de Montachique/Tocadelos, em mais um acto de selvajaria face à arqueologia arquitectónica e industrial, de que são exemplos também a demolição das chaminés da central da EDP de Setúbal e a destruição da Linha do Tua. De nada serviram as participações na consulta pública de 2020, em que o departamento de museologia da câmara e a Junta de Freguesia de Lousa tentaram que o PDM registasse o valor patrimonial das ruínas e até algumas participações realçaram o valor turístico (não muito longe, pode visitar-se um baloiço-miradouro junto do afloramento basáltico no ponto mais elevado do concelho). Mas não, predominou a superior indiferença da Direcção-Geral do Património Cultural e da Câmara de Loures, ansiosa pelos licenciamentos industriais do seu PDM inalterado. Ruínas sem valor que podem ser demolidas sem licença. Mais um exemplo de como o poder local pode destruir a memória local.

Fernando Santos e Silva, Lisboa

A macroeconomia não se come

É voz corrente que, entre os factores da derrota de Kamala Harris, se encontra a crescente penúria da classe média norte-americana. Se a economia, lá, brilha florescente, com todos os indicadores a cintilar, como se compreende que os eleitores a tenham “chumbado”? O desemprego está baixíssimo, mas com salários reais que diminuem; a inflação começou a descer, mas não chegou nem chegará nunca a fazer com que os preços desçam, passando apenas a subir menos. Faz lembrar a “esclarecedora” afirmação de Luís Montenegro, quando, em pleno Governo de Passos Coelho, nos dizia que a economia do país estava boa, os portugueses é que não.

O “paradoxo” não existe. Já que, nos países desenvolvidos, o PIB não pára de crescer, ao mesmo tempo que as demografias se mantêm relativamente estáveis, sendo necessário compensar a sua falta de dinamismo com a imigração, o resultado “lógico” da relação só poderia ser o aumento do “dinheiro no bolso”. Mas não é, e os eleitores começam a ver que o simples cálculo de um quociente está a ser mal feito, e, à cautela, mudam de “operador”. Daqui a quatro anos, mudarão outra vez, mas só se puderem.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia