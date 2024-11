Media alemães noticiam eleições legislativas para 23 de Fevereiro

A Alemanha terá eleições antecipadas provavelmente a 23 de Fevereiro, segundo relatos nos media alemães, mais cedo do que a data avançada na semana passada pelo chanceler, Olaf Scholz. A notícia foi dada pelo diário Rheinische Post, de Düsseldorf, e a data estava a ser considerada como certa por jornais como o Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Scholz queria apresentar uma moção de não confiança, necessária para começar o processo de eleições antecipadas, em Janeiro, fazendo prever eleições em Março, e o líder da União Democrata Cristã (CDU), Friedrich Merz, gostaria de ter uma data o mais cedo possível.

Espera-se entretanto que Scholz apresente a moção de não confiança a 16 de Dezembro, o que faria com que fosse possível eleições em Fevereiro. Segundo a emissora alemã Deutsche Welle, os líderes parlamentares dos dois maiores partidos concordaram já uma data para as eleições: 23 de Fevereiro.

A coligação liderada por Scholz perdeu a maioria parlamentar quando o chanceler afastou o seu ministro das Finanças, Christian Lindner, líder do Partido Liberal-Democrata (FDP). A Alemanha não tem tradição em governos minoritários e além disso a taxa de aprovação do Governo é baixa (14% segundo uma sondagem recente), por isso era inevitável uma eleição.

Nas mais recentes sondagens, o FDP parece estar a ser responsabilizado pela crise política que levou à queda do Governo (uma insistência no cumprimento das regras orçamentais e no limite do défice), com 31% dos inquiridos a apontarem a responsabilidade ao partido (25% aos Verdes, e apenas 8% ao SPD). Os valores do FDP estão, neste momento, abaixo dos 5% necessários para entrar no Parlamento – se não chegar a obter representação parlamentar, será apenas a segunda vez na sua história.

A CDU (e o seu partido gémeo na Baviera, a CSU) estão há meses em primeiro lugar nas sondagens, e no mais recente inquérito do instituto Forsa aparecem com 32% das intenções de voto, seguindo-se o partido nacionalista e cada vez mais de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) com 17%, os Verdes com 11%, a Aliança Sahra Wagenknecht (esquerda populista e anti-imigração) com 6%, e fora do Parlamento ficariam o FDP com 3% e Die Linke (A Esquerda) também com 3%.

Ou seja: a dificuldade para fazer uma coligação, que ficou patente na coligação cessante que juntou sociais-democratas, verdes e liberais, com discórdias públicas frequentes sobretudo entre verdes e liberais, deverá manter-se.