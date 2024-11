Marco Rubio lançado para secretário de Estado dos EUA pela mão de Donald Trump

O Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, deverá nomear o Senador da Florida, Marco Rubio, como o próximo secretário de Estado, de acordo com o The New York Times e o Washington Post. Rubio foi eleito para o Senado dos EUA pela primeira vez em 2010 e tem demonstrado posições duras em relação à China, ao Irão, à Venezuela e a Cuba. Marco Rubio tem sido também um dos defensores de um acordo entre a Ucrânia e a Rússia para colocar fim ao conflito que se prolonga no leste da Europa.

Embora Trump possa sempre mudar de ideias à última hora, parece ter decidido a sua escolha esta segunda-feira, 11 de Novembro, segundo as fontes também consultadas pela agência Reuters que vão no mesmo sentido e que pediram anonimato. A confirmar-se a nomeação, Rubio sucederá, assim, a Antony Blinken, no cargo desde Janeiro de 2021.

Aos poucos, Donald Trump vai dando a conhecer a equipa que o vai acompanhar na nova administração. Susie Wiles será a chefe de gabinete, Tom Homan é o nome escolhido para controlar fronteiras e Elise Stefanik para a ONU. De fora ficam nomes de peso do partido republicano como Nikki Haley e Mike Pompeo, conhecidos pela oposição interna ao Presidente eleito.

Voto contra a ajuda à Ucrânia

Marco Rubio esteve em desacordo com parte da ala republicana mais isolacionista e céptica em relação às intervenções no estrangeiro, lembra o diário de Nova Iorque, que, no entanto, nota uma aproximação à visão dessa mesma ala, nomeadamente no que diz respeito à guerra da Ucrânia. Sobre este conflito, Rubio disse que se tinha chegado a um impasse que "precisa de ser concluído".

Em entrevistas mais recentes, Rubio, de 53, anos — recorda a agência Reuters —, afirmou que a Ucrânia precisa de procurar um acordo negociado com a Rússia em vez de se concentrar em recuperar todo o território tomado na última década. Foi também um dos 15 senadores republicanos que votaram contra um pacote de ajuda militar de 95 mil milhões de dólares à Ucrânia, aprovado em Abril.

É sobre a China que Rubio tem manifestado o desejo de uma posição mais forte por parte da administração norte-americana. Enquanto membro do Congresso durante a primeira administração de Donald Trump, defendeu uma política industrial destinada a tornar os Estados Unidos da América mais competitivos economicamente em relação ao Estado chinês. Tem, escreve também o NYT, sido um das vozes mais activas no interior da política norte-americana na denúncia da violação dos direitos humanos no país.

Em 2020, Rubio patrocinou um projecto de lei que tentava impedir a importação de produtos chineses fabricados com recurso a trabalho forçado pela minoria étnica uigur da China.