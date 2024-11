Catarina Caria: “Se escrevesse um livro sobre a Europa, seria de auto-ajuda”

Uma conversa com Catarina Caria sobre as lições de Samuel P. Huntington, relembrando que a democracia não é inevitável nem permanente e que a utopia Europeia é precisamente a de continuar a salvaguardar essa liberdade, algo que o Festival Utopia quer debater.

Seguindo o exemplo histórico e heróico de Simone Veil, recordamos a importância da justiça social, e da necessidade de promover a educação e a memória como ferramentas de transformação social.

Neste episódio são referidos os livros Uma vida, Simone Veil, e The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, de Samuel P. Huntington.

A conversa integra o ciclo A Europa como Utopia, que se irá estrear nesta segunda edição do Festival Literário Utopia.

Biblioteca Europa é um podcast sobre a Europa, sobre livros e utopias. Moderado por Bruno Dias Pinheiro, baseia-se numa pergunta muito simples — quais são os dois livros que cada convidado escolheu para ilustrar a sua identidade como europeu?

Biblioteca Europa é um podcast independente da rede PÚBLICO. Os dez episódios da temporada são disponibilizados à terça-feira, no site do PÚBLICO e nas plataformas de podcasts.