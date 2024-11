Isolamento da pandemia mudou jantares em família e fortaleceu relações, diz estudo

A pandemia de covid-19 não apenas obrigou as famílias a ficarem mais tempo em casa como também resultou em interações familiares mais saudáveis para muita gente. Um estudo da American Psychological Association indica que 60% dos entrevistados passaram a se reunir com mais frequência para jantares. Desses, 67% relataram risadas mais frequentes e 59% disseram se sentir mais conectados à família durante as refeições.



Juliana Dieterich, 40 anos, nutricionista, e seu marido, que adotaram o home office (trabalho remoto) durante o isolamento, notaram uma mudança significativa na rotina. "Antes, almoçávamos fora todos os dias; de repente, nos vimos preparando todas as refeições em casa. Minha filha estava em fase de introdução alimentar e eu tive a oportunidade de acompanhar cada etapa desse processo", conta. "Esses momentos foram transformadores para nós, pois desenvolvemos hábitos alimentares mais saudáveis e nos reconectamos como família."

