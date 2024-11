Vouguinha volta a apitar como comboio de Natal

A primeira circulação é especial e em jeito de apresentação: ocorre no dia em que se acendem as luzes de Natal em Águeda, a 16 de Novembro. É o regresso do Comboio Histórico do Vouga, em nova Edição de Natal, anuncia a CP. Depois, haverá viagens aos sábados, de 23 de Novembro a 4 de Janeiro.

E há novidades: "pela primeira vez, as carruagens" do comboio também conhecido como Vouguinha, "circularão decoradas e iluminadas com motivos de Natal, proporcionando aos passageiros uma experiência única de nostalgia e simbolismo natalício"

A viagem é feita, resume a CP, a "bordo de carruagens históricas ao longo da única linha de via estreita em funcionamento em Portugal" e "contará ainda com animação temática a bordo, para dar um toque especial e festivo ao percurso".

No site da empresa já é possível adquirir bilhetes para esta que é uma "viagem pela única linha de via estreita em operação no nosso país". O convite é para seguir a bordo de "uma das cinco carruagens dos primeiros anos do século XX, rebocadas pela histórica locomotiva diesel 9004".

Foto Comboio histórico Vouguinha, viagem entre Aveiro e Macinhata do Vouga adriano miranda

O percurso vai de Aveiro a Macinhata do Vouga, "onde poderá visitar o Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga". Na volta, há que parar em Águeda (são 3h com visita guiada), que garante sempre um programa de Natal chamativo e luminoso, entre os célebres chapéus-de-chuva pelos céus e, sublinhe-se, "o Maior e o Menor Pai Natal do Mundo; o primeiro, com cerca de 21 metros de altura e iluminado com mais de 250 mil LED; e o segundo, uma nano-estrutura do artista Willard Wigan, que só poderá ser visualizada através de microscópio".

O dia sobre carris e paragens especiais inclui mais: desde a "distribuição de pastéis de Águeda" à "promoção de doçaria típica da região e vários momentos de animação durante a viagem", "animação local à chegada a Macinhata do Vouga", "tenda com mostra e venda de produtos regionais",

O preço do bilhete para adulto é de 39 euros, para criança (4 a 12) de 24 e há ainda preço especial para grupos (mínimo 10 pessoas, 34 euros cada). Mais informações e bilhetes no site da CP.