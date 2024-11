Vinhos Verdes, uma região de brancos. Será?

A Região dos Vinhos Verdes é conhecida por criar vinhos brancos com uma acidez vibrante e uma mineralidade notáveis. Alguns para um consumo descomplexado e próximo do ano de colheita. Outros complexos e pelos quais vale a pena esperar para abrir uma garrafa. Mas terá sido sempre essa a imagem de marca da região? Nos Vinhos Verdes, só se produzem vinhos brancos? Tentemos perceber se é assim ou não, com a ajuda do produtor e enólogo Constantino Ramos.

O podcast Consultório de Vinhos é produzido e apresentado por Ana Isabel Pereira, com sonoplastia de Miguel Sousa e locução de Isidro Lisboa.

O Consultório de Vinhos é um podcast do Público apoiado pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A responsabilidade editorial sobre a programação e a produção é do Público, independentemente deste apoio.

Pode subscrever o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou na sua aplicação preferida de podcast.

Para saber mais sobre a política de conteúdos apoiados do Público clique aqui.