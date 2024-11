Na Carris, o Natal de Lisboa vai de eléctrico

O Natal mais eléctrico? É na Carris, claro. O natalício eléctrico volta a andar por Lisboa em Dezembro e este ano apoiará o "projecto solidário e inclusivo" que "forma e emprega jovens-adultos com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento", o Café Joyeux.

O Eléctrico de Natal, já em 42ª edição, irá dar um ar da sua graça de 2 a 15 de Dezembro.

Grande parte do tempo - de 2 a 6; de 9 a 13 - só para alunos das escolas de Lisboa. No último fim-de-semana, o eléctrico abre-se a famílias, que podem inscrever-se para as várias viagens. O público escolar e o público em geral, para as datas referidas, podem inscrever-se no site da Carris ou através do e-mail mais.museu@carris.pt.

Com viagens entre a Estação de Santo Amaro e Algés, o eléctrico é "conduzido por um Pai Natal e, durante a viagem, é contada uma história às crianças que serão, depois, desafiadas a reproduzi-la, nas janelas do eléctrico, desenhando com marcadores de giz", resume a Carris.

Foto Eléctrico de Natal da Carris em edição anterior Ana Luisa Alvim/CML

Os horários: 9h20; 10h30; 11h40; 14h15; 15h30 (para o público geral haverá o horário adicional das 16h40).

Como manda a tradição, a iniciativa da empresa, que "se insere no âmbito da Responsabilidade Social da Companhia e que tem, por prática, apoiar uma instituição", reverte para um projecto solidário, o Café Joyeux, promovido pela Associação VilacomVida. Os jovens com dificuldades que formam integram depois as equipas dos Cafés Joyeux "com um contrato de trabalho, ocupando diferentes funções na área da restauração: barista, caixa, cozinha e serviço de sala." Há Cafés Joyeux em Lisboa e Cascais.

As "verbas angariadas nos passeios com os grupos escolares, que têm um valor simbólico de 2,5€ por pessoa, irão reverter integralmente para este projecto", informa a Carris.

As viagens para o público em geral "terão um valor de 5€ por criança (dos 3 aos 18 anos) e de 10€ por adulto. No fim-de-semana dedicado a todo o público, dias 14 e 15 de Dezembro, o Joyeux terá "uma banca a funcionar na Estação de Santo Amaro, local de partida e chegada do eléctrico, em que fará a venda de café e de bolachas, com o objectivo de divulgar o projecto e angariar verbas".