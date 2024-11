Português Rui Marques assume cargo de director de corrida da Fórmula 1

Federação Internacional do Automóvel anuncia sucessor do alemão Niels Wittich, com efeitos imediatos, em comunicado oficial.

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou esta terça-feira em comunicado oficial que o português Rui Marques será o novo director de corrida da Fórmula 1, cargo que assumirá já no Grande Prémio de Las Vegas, sucedendo ao alemão Niels Wittich, que cessa funções com efeitos imediatos.

Rui Marques, de 51 anos, desempenhou funções de comissário internacional e era, desde 2022, director de corrida da Fórmula 2 e F3, tendo trabalhado na Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, para além de ter sido adjunto do director de corrida na Taça do Mundo de Carros de Turismo e colaborado com o também português Eduardo Freitas nas 24 Horas de Le Mans.

“Niels cumpriu as suas inúmeras responsabilidades como director de corrida com profissionalismo e dedicação. Agradecemos-lhe o seu empenho e desejamos-lhe o melhor para o futuro. Rui Marques assumirá a função a partir do Grande Prémio de Las Vegas da próxima semana”, anunciou a FIA.

De acordo com a FIA, Wittich, que sucedeu ao australiano Michael Masi - na sequência das decisões polémicas que levaram Max Verstappen à conquista do primeiro título de campeão mundial do neerlandês, saiu “em busca de novas oportunidades”, versão já desmentida pelo alemão, que garante não ter pedido a demissão.

Uma medida que promete polémica, por surgir a três rondas do fim do Mundial de Fórmula 1, quando Max Verstappen e Red Bull defendem, face a Lando Norris e à McLaren, os títulos de pilotos e construtores, que poderão ficar definidos em Las Vegas. Tudo, depois de uma série de controvérsias nos últimos grandes prémios.