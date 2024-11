Martim Costa eleito melhor jovem andebolista europeu de 2023-24

O português Martim Costa foi eleito o jovem andebolista da época dos EHF Excellence Awards, com base nas exibições ao longo de 2023/24, anunciou esta terça-feira a federação europeia (EHF).

O central/lateral Martim Costa, de 21 anos, do Sporting, será homenageado e receberá o prémio na gala EHF Excellence Awards 2024, a 14 de Dezembro, em Viena, na Áustria.

Martim Costa foi o melhor marcador - a par do dinamarquês Mathias Gidsel - do Euro2024, na Alemanha, com 54 golos, tendo apenas falhado 12 remates nas sete partidas disputadas por Portugal.

O português integrou ainda a equipa ideal do torneio, na posição de lateral esquerdo, repetindo uma proeza alcançada apenas por Carlos Resende, no Euro2000. Martim Costa também superou o anterior máximo de golos, que pertencia a Resende (38).

Martim Costa sucede ao esloveno Domen Makuc e faz parte do programa Respect Your Talent da EHF, que identifica estrelas emergentes do andebol, apoiando-as no desenvolvimento da carreira.