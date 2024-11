No United, Amorim vai ter “material” para o seu 3x4x3?

O sistema de jogo a adoptar por Ruben Amorim em Old Trafford, num plantel que não construiu, é uma das questões do momento.

No Casa Pia (ainda que não sempre), no Sporting de Braga e no Sporting, Rúben Amorim foi fiel ao 3x4x3, sistema de jogo do qual não abdicou. Chegou a ser criticado pelo perfil unidimensional da sua crença, algo a que foi tentando responder com mudanças no perfil dos jogadores e até mesmo na ideia de jogo. O desenho-base, ainda assim, tem-se mantido o mesmo.