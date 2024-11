Quarta na TV: Viúvas, uma história desportiva na América e Elvis

CINEMA

Sete Pecados Mortais

Star Movies, 22h59

Em 1995, chegou às salas de cinema este filme de suspense escrito por Andrew Kevin Walker. Era o segundo assinado por David Fincher, que tinha vindo do mundo dos efeitos visuais, dos telediscos e publicidade, e começou a firmar a sua reputação como um dos grandes realizadores americanos contemporâneos. A uma semana da reforma, o detective Somerset (Morgan Freeman) prepara-se para ser substituído pelo jovem Mills (Brad Pitt), que acaba de chegar à cidade com a mulher. Uma vaga de crimes macabros irá juntá-los na perseguição do meticuloso assassino que está a matar (e a encenar cadáveres) de acordo com os sete pecados mortais. Apesar de ter ficado como um dos mais exemplares filmes dos anos 1990, só foi nomeado para um Óscar, pela montagem.

Viúvas

Nos Studios, 1h05

Veronica, Alice, Linda e Belle são diferentes em tudo, excepto numa coisa fundamental: herdaram dos falecidos maridos uma enorme dívida deixada pelas actividades criminosas deles. Quando percebem que as suas vidas estão em perigo e que a única forma de se salvarem é pagarem o que devem a um “testa de ferro”, decidem fazer o inimaginável: unem forças e seguem escrupulosamente um plano de assalto elaborado pelo marido de Veronica antes de ter sido assassinado. Datada de 2018, Viúvas é a quarta longa-metragem do artista e realizador britânico Steve McQueen, que assina o argumento em parceria com a escritora Gillian Flynn (autora de Em Parte Incerta e Lugares Escuros, ambos adaptados ao cinema). A base desta história é a série televisiva britânica com o mesmo nome criada por Lynda La Plante em 1983. Para além de Viola Davis, que foi nomeada para um BAFTA pelo papel, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez e Cynthia Erivo como protagonistas, o vasto elenco inclui Colin Farrell, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Jacki Weaver, Carrie Coon, Robert Duvall e Liam Neeson.

SÉRIES

American Sports Story

Disney+, streaming

Estreia. Em 2013, Aaron Hernandez, jogador de futebol americano profissional dos New England Patriots, foi preso e acusado de ter matado Odin Lloyd, outro jogador semiprofissional que era namorado da irmã da noiva de Hernandez. Acabou por morrer em 2017, na sua cela, uma morte declarada suicídio, com uma acusação de duplo homicídio, da qual foi ilibado, pelo meio. Esta história é a base da primeira temporada desta nova série de antologia do produtor executivo Ryan Murphy, que é uma criação de Stu Zicherman. Josh Andrés Rivera, do West Side Story de 2021, faz o papel do jogador.

As Irmãs Guerra

Netflix, streaming

Estreia. Nesta série mexicana, uma criação de José Ignacio Valenzuela, conta-se a história de uma rivalidade fraternal. Perla (Ana Serradilla) e Antonia (Claudia Álvarez) são duas irmãs em conflito. Antonia levou a filha de Perla e esta última achou que ela estava morta. Só que Perla descobre que afinal não está e tenta resgatá-la na prisão, iniciando um caminho de vingança.

DOCUMENTÁRIOS

Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley

Netflix, streaming

Estreia. Foi em Dezembro de 1968 que Elvis Presley, que estava na mó de baixo, montou um regresso triunfante: um especial televisivo que o reconfirmou como o rei do rock’n’roll, apelando a um público mais jovem e mostrando que a estrela sabia evoluir com o tempo. Este documentário, assinado por Jason Hehir, com carreira feita maioritariamente em filmes de desporto, conta a história desse especial. Entre as cabeças falantes contam-se Billy Corgan, dos Smashing Pumpkins, a cantora de r&b e membro das Blossoms Darlene Love, o cómico Conan O’Brien, Priscilla Presley, ex-mulher de Elvis, Baz Luhrmann, realizador do biopic Elvis, e Bruce Springsteen.

Parques Nacionais Bálticos

RTP2, 20h37

Estreia. Com realização de Katja Runge, Britta Lubke, Katja Duregger e Mechtild Lehning, esta série documental de 2023 olha para os parques homónimos, entre a Estónia, a Letónia e a Lituânia. É lá que há zonas em que o homem ainda não interveio, florestas, pântanos, animais que não existem em mais lado nenhum, rochas, fontes termais de enxofre ou dunas altas. Este é o primeiro de quatro episódios.