Obras completas, site fidedigno e um Camões pós-colonial são apostas do V Centenário

Um site com informação credível sobre o poeta e a publicação de todas as suas obras anotadas por especialistas são dois pontos fortes do programa que será oficialmente apresentado na quinta-feira.

A publicação da Obra Completa de Camões a pensar no grande público — da lírica à épica, passando pelo teatro e pelas cartas — será o objectivo mais ambicioso incluído no programa oficial das comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões, que já está disponível no site da Biblioteca Nacional de Portugal (BPN).