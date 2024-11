Morreu Frank Auerbach, um dos mais influentes pintores do século XX

O pintor germano-britânico Frank Auerbach, cuja obra marcou o século XX com os seus retratos expressionistas e as paisagens urbanas, morreu na segunda-feira, em Londres, aos 93 anos, anunciou esta terça-feira a galeria britânica que o representava, Frankie Rossi Art Projects.

"Com grande tristeza, a Frankie Rossi Art Projects anuncia que Frank Auerbach, um dos maiores pintores da nossa era, morreu pacificamente na madrugada de segunda-feira, na sua casa em Londres", indica o director da galeria, Geoffrey Parton, em comunicado.

Nascido em Berlim em 1931, Frank Helmut Auerbach, filho de pais judeus, foi enviado para o Reino Unido em 1939, apenas com oito anos, tendo chegado a Londres como refugiado da Alemanha de Hitler, entre as seis crianças apadrinhadas pela escritora Iris Origo (1902-1988).

Os seus pais ficaram para trás e foram mortos em campos de concentração nazis, sem jamais poderem juntar-se ao filho no estrangeiro.

De 1948 a 1955, Frank Auerbach estudou na St Martin's School of Art e no Royal College of Art, em Londres, viveu e trabalhou no mesmo estúdio no norte de Londres desde 1954, "dedicando-se ao seu trabalho 364 dias por ano", sublinha a nota da galeria sobre o percurso do artista.

Fez parte do London Group, associação que reuniu artistas como David Hockney, Michael Andrews e a pintora portuguesa Paula Rego (1935-2022), que em 1952 foi estudar para a Slade School of Fine Art​.

Auerbach, que em 1956 realizou a sua primeira exposição individual na Beaux Arts Gallery, representou a Grã-Bretanha na Bienal de Veneza de 1986, onde recebeu o Leão de Ouro, juntamente com o seu colega Sigmar Polke, que representou a Alemanha.

Em 1978, realizou a primeira mostra retrospectiva da sua obra na londrina Hayward Gallery. Em 2024, apresentou a exposição The Charcoal Heads, na Courtauld Gallery, também em Londres.

"Perdemos um amigo querido e um artista notável, mas ficamos confortados por saber que a sua voz irá ressoar nas gerações vindouras", salienta ainda Geoffrey Parton na mensagem sobre o artista.

O trabalho de Frank Auerbach ficou conhecido pela utilização do impasto, uma técnica de pintura em que a tinta, em particular de óleo, é espalhada de forma muito espessa, deixando as marcas dos materiais usados, como o pincel ou a espátula.

Frank Auerbach está representado na colecção do Centro de Arte Moderna, da Fundação Calouste Gulbenkian – a pintura Head of E.O.W integrou a exposição Artistas Britânicos –​ Trabalhos sobre Papel 1956-1971, na Casa da Cerca, em Almada, em 2002.

Especializada em artistas britânicos do período pós guerra, a Frankie Rossi Art Projects tem trabalhado com alguns dos mais destacados pintores e escultores, como Francis Bacon, Lucian Freud, Barbara Hepworth, Henry Moore e a pintora portuguesa Paula Rego, entre outros.