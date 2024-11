Cerca de 80 denúncias de assédio no jazz português recebidas em poucos dias

A acusação de violação da DJ Liliana Cunha contra o pianista João Pedro Coelho e a respectiva abertura de canais de denúncia via email levou já à identificação de 79 queixas, relativas a 18 pessoas sobretudo do meio musical, de crimes que vão do assédio sexual de menores à violação, passando pelo stalking (perseguição) e stealthing (a não utilização de preservativo sem consentimento do/a parceiro/a). Destas, há queixas formalizadas no Ministério Público ou na Polícia Judiciária contra três nomes.

