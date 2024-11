On Falling, que valeu um prémio à actriz Joana Santos, passa esta terça-feira no Nimas

A actriz foi premiada no domingo no festival de Salónica, na Grécia. Passa hoje em concurso no Leffest.

A actriz portuguesa Joana Santos foi premiada no domingo na 65.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Salónica, na Grécia, pela interpretação no filme On Falling, de Laura Carreira. O filme é exibido esta terça-feira na competição do Lisboa Film Festival (Leffest), às 21h30, no Nimas.

É a primeira longa-metragem de ficção da realizadora portuguesa que vive e trabalha em Edimburgo. Joana Santos interpreta Aurora, uma jovem portuguesa emigrada na Escócia, que trabalha num armazém e se depara com dificuldades em subsistir mensalmente. O filme segue os seus dias num limbo, entre um trabalho monótono, precário e profundamente desumanizado, e a vida privada, num esforço pessoal em pagar as contas e em tentar socializar, numa casa partilhada com outros imigrantes.

Joana Santos, actriz e modelo, tem quase duas décadas de carreira na representação, tendo começado por participar em projectos em televisão, em particular telenovelas, como e séries. Em teatro, entrou em peças como A noite, de João Carlos Garcia, e Um eléctrico chamado desejo, encenada por António Mortágua.

Antes de On Falling, Joana Santos participou, por exemplo, em Vadio, de Simão Cayatte, e Um filme em forma de assim, de João Botelho.

Foto Laura Carreira, a realizadora de On Falling Simon Crofts e Sylwia Kowalczyk

On Falling teve estreia mundial em Setembro no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, e também já foi exibido noutros festivais, nomeadamente o de San Sebastián, onde venceu o prémio de melhor realização, e o de Londres, vencendo a competição internacional. Ainda sem data de estreia anunciadas nas salas de cinema portuguesas (a estreia no Reino Unido está marcada para o início de 2025).

Anteriormente, Laura Carreira dirigiu as "curtas" Red Hill (2018) e The Shift (2020), que também abordam questões ligadas ao trabalho e à precariedade. On Falling tem produção da portuguesa BRO Cinema, em coprodução com o Reino Unido, através da Sixteen Films, cofundada pelo realizador Ken Loach.