ULS Alto Minho com 1800 consultas semanais para reduzir 10% da pressão nas urgências

A Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) vai disponibilizar, a partir de quinta-feira, 1800 consultas semanais para reduzir em pelos 10% as admissões nos três serviços de urgência do distrito de Viana do Castelo.

Em causa está o projecto "Ligue antes, salve vidas", apresentado esta segunda-feira em conferência de imprensa no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, que "tem como objectivo primordial reservar os serviços de urgência para doentes, efectivamente urgentes e reservar a capacidade instalada para esses doentes".

O projecto entra em funcionamento nos serviços de urgência médico cirúrgica, em Viana do Castelo, e nos dois serviços de urgência básica em Monção e Ponte de Lima, bem como na urgência pediátrica.

O objectivo é levar as pessoas a ligar para o número 808 24 24 24 antes de se dirigirem ao hospital e, conforme os casos, serão orientados para auto cuidados, consulta no centro de saúde, ou encaminhados para o serviço de urgência.

O presidente do conselho de administração ULSAM, João Porfírio Oliveira, explicou que, com a entrada em funcionamento do projecto, os utentes que queiram "aceder aos serviços urgência terão necessariamente de fazer referenciação através da linha SNS24".

Segundo João Porfírio Oliveira, a "grande diferença em relação ao que já acontecia com a linha SNS24 é que vai ser possível encaminhar os utentes para uma unidade de cuidados de saúde primários, com marcação de consulta na agenda dessa unidade".

"Ninguém ficará sem atendimento"

Os "utentes são convidados a ligar antes para a linha SNS24 que fará uma triagem prévia, assente em critérios clínicos, que determinará o seu percurso, ou para o serviço de urgência ou para uma consulta nos cuidados de saúde primários, num prazo de 24 horas, no máximo".

As 1800 consultas por semana, agendadas quer através do SNS24 quer dos serviços de urgência, acrescem às consultas abertas que já existem nos centros de saúde.

O administrador admitiu que, na quinta-feira, o projecto poderá não estar a funcionar em pleno por ser necessário fazer "algumas adaptações e alterações".

A directora do serviço de urgência do hospital de Santa Luzia, Soraia Oliveira, sublinhou que, actualmente, "os doentes triados com pulseira branca, azul ou verde representam 43% do total de admissões no serviço de urgência do hospital de Santa Luzia e 51% na urgência pediátrica".

No serviço de urgência básica de Ponte de Lima a percentagem é de 52% e em Monção chega 61%.

"Ninguém ficará sem atendimento", frisou Soraia Oliveira, sublinhado que o objectivo é "orientar os doentes para os cuidados necessários e optimizar a resposta nos serviços de urgência".

"A procura elevada por utentes que não tem critérios de urgência contribui para a sobrecarga dos serviços e afecta a capacidade de resposta aos casos realmente graves. O que se pretende é melhorar a eficácia e eficiência do atendimento e reduzir o tempo de espera é o objectivo", realçou.

A responsável relembrou que "qualquer pessoa com sintomas de situações potencialmente graves, como suspeita de AVC, enfartes, vítimas graves de acidente devem continuar a ligar o 112".

"Os utentes que entrem na urgência sem referenciação, serão apoiados pelos profissionais de saúde que os orientarão na chamada para a linha SNS24, sendo que, em breve, serão instalados nos serviços de urgência telefones que irão facilitar esse contacto", disse.

O director clínico dos cuidados primários de Saúde, José Manuel Cunha, realçou que o projecto "não é estanque e que, em uma semana, é possível aumentar ou diminuir o número de consultas reservadas [1800]".

O responsável garantiu que as equipas dos cuidados primários "estão preparadas e motivadas", reconhecendo que possam ocorrer "alguns constrangimentos", na quinta-feira quando o projecto começar a funcionar.

O presidente do conselho de administração da ULSAM anunciou que o canoísta Fernando Pimenta, natural de Ponte de Lima, é o embaixador do projecto e que nos próximos dias irá avançar uma campanha de divulgação do projecto, através "outdoors" e "mupis".

João Porfírio Oliveira pretende ainda envolver as Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, instituições e sociedade civil na divulgação do projecto no distrito com uma "dispersão territorial expressiva".

A ULSAM é constituída por dois hospitais: o de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e o Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima.

Integra ainda 12 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e duas de convalescença, e serve uma população residente superior a 244 mil pessoas dos 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo, e algumas populações vizinhas do distrito de Braga.

O projecto “Ligue antes, salve vidas” arrancou numa fase piloto na Póvoa de Varzim-Vila do Conde em Maio de 2023 e serviu de teste a uma medida que se antevia muito impopular mas que acabou por passar a uma segunda fase e foi posteriormente alargada aos hospitais de Gaia (ULS Gaia/Espinho) e de Santa Maria da Feira (ULS Entre Douro e Vouga), em Março deste ano.