Ministra Margarida Blasco nega ter sido desmentida na questão da greve e anuncia 200 chefes para a PSP

Blasco disse que a megaoperação da PSP no Martim Moniz foi normal e de prevenção. Sobre o suplemento da PSP e da GNR referiu que já há um acordo e que “tem de manter as contas certas”.

A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, garantiu que as negociações com os sindicatos e associações que representam as forças de segurança são mesmo para recomeçar no dia 6 de Janeiro, anunciou o curso de formação para “200 novos chefes da PSP", o reforço em 44 milhões de euros em infra-estruturas (125 esquadras e postos em “péssimas condições), mais habitação para a GNR e PSP, mais formação e equipamentos modernos. Anúncios feitos durante a audição, no Parlamento, no âmbito da apreciação na especialidade da Proposta do Orçamento do Estado para 2025.