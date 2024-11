Amazônia reina no mundo da tecnologia. CEO do Web Summit elogia presença brasileira

ApexBrasil ressalta a diversidade regional e a presença de mulheres na delegação do Brasil no Web Summit. Antônia Bezerra, de 76 anos, apresenta aos investidores sua startup, a Amazon Bioprotein.

A Amazônia dará o tom do Web Summit de Lisboa neste ano. Segundo o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, a meta, com a delegação brasileira, que reúne mais de 400 empresas, é valorizar a diversidade regional do Brasil e destacar o papel das mulheres no mundo da tecnologia. A significativa presença de brasileiros no evento recebeu elogios do fundador e CEO do Web Summit, Paddy Cosgrave, durante a cerimônia de abertura.

A Amazon Bioprotein, comandada pela CEO Antônia Bezerra, 76 anos, é o resumo da proposta de diversidade defendida pela ApexBrasil. A empresária buscou na tradição da culinária da região um caminho para a suplementação natural de proteínas à base do cariru, ou caruru, uma hortaliça reconhecida pelas propriedades nutricionais. Dona Antônia conta que se descobriu empreendedora no Amapá há mais de 40 anos, contudo, foi no ano passado que ela, estudante de nutrição, ouviu uma pergunta de um professor: “Você sabe o que é uma startup?” A partir dali, ela entrou de cabeça no mundo da inovação.

Em Portugal, Dona Antônia tem certeza de que sua startup vai decolar. “Participar do Web Summit será uma grande virada de chave. Estou com grandes expectativas, e sei o que a Amazon Bioprotein está indo buscar. Dei tudo de mim nas capacitações, nos eventos e, nesta oportunidade, vou mostrar para o mundo um produto que fomenta a agricultura familiar, sem agrotóxicos, e que tem muitos benefícios”, afirma.

Segundo a assessoria de imprensa do evento, a delegação brasileira é a quinta em número de participantes no Web Summit, composta por investidores, empresários, representantes de startups e profissionais de tecnologia. Na avaliação de Cosgrave, o aumento significativo de startups do Brasil, com mulheres à frente dos empreendimentos, deve ser exaltada. No total, a versão deste ano do Web Summit tem mais de 70 mil pessoas inscritas, 60 comitivas de 40 países e 1 mil investidores, com cobertura jornalística feita por 2 mil veículos internacionais. De acordo com organizadores do evento, Lisboa terá a maior reunião de startups do mundo.

Futuro das startups

Cosgrave afirma que “há um aumento significativo de startups dos Estados Unidos e da América Latina, em particular do Brasil”. Pelos cálculos dele, o evento deste ano terá número recorde de empresas fundadas por mulheres, 44% das quase três mil startups expositoras, “o que é absolutamente impressionante”.

Ele ressalta, ainda, que, na última semana, foi lançado o primeiro relatório de investimentos do ano passado, mostrando que as startups movimentaram mais de 750 milhões de dólares (R$ 4,4 bilhões ou 701 milhões de euros) nos últimos 12 meses. Para o empresário, “nos próximos dias, será possível encontrar startups que se transformarão em histórias de sucesso no futuro”.

Além de Cosgrave, participaram da solenidade de abertura do Web Summit deste ano o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas. Montenegro chamou Lisboa de capital da inovação europeia e reiterou que o país tem uma tradição carregada de cultura, sempre com foco na inovação. Moedas salientou que é importante investir em bem-estar social, porque a inovação tem de ser sustentável.