Socialistas preocupados com ascensão da extrema-direita nas autárquicas procuram respostas. A distrital de Setúbal já tem um grupo de trabalho para debater políticas públicas nas câmaras do distrito.

André Pinotes Baptista tem 40 anos, nasceu no Barreiro, e é o novo presidente da Federação do PS de Setúbal. Este domingo, encarregou os seus camaradas Nuno Mascarenhas (presidente da Câmara Municipal de Sines) e Patrícia Gaspar (antiga secretária de Estado da Administração Interna) de elaborar, para as próximas autárquicas, um plano de intervenção, a nível local, para as migrações para o distrito de Setúbal.