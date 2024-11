Paulo Raimundo: “Por muito que custe” eleitoralmente, “o PCP mantém as posições” sobre política externa

Dar tarefas a todos os militantes é uma das soluções do líder comunista para fazer frente aos problemas internos do PCP, que lidera há dois anos.

O secretário-geral do PCP cumpre dois anos como secretário-geral com um "balanço positivo", mas reconhece que existem dificuldades internas. Em entrevista ao PÚBLICO, Paulo Raimundo defende algumas soluções para o futuro, como colocar as organizações do PCP a "agir para fora" e dar "tarefas" a todos os militantes. Já as posições sobre a situação internacional "merecem reflexão", mas não vai haver mudanças aí, "por muito que isso custe do ponto de vista eleitoral".