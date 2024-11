Tiago (o motorista) e a família valem dez vezes mais do que a da família de Odair?

Este texto não pretende criar polémica, é apenas um convite à reflexão e um apelo à justiça. Apercebi-me há uns dias de que foi criado um GoFundMe (angariação de fundos para causas) a favor do Tiago, o motorista queimado nos tumultos da Amadora/Lisboa, com o objectivo de o ajudar e à sua família – iniciativa muito louvável de Helena Ferro Gouveia (comentadora assídua na TV sobre geopolítica) que apoio incondicionalmente. Em duas ou três linhas, apelava ao apoio dos interessados para se chegar a um valor de 50.000 euros, e atingiu-se muito rapidamente os 63.355 e foi fechado neste valor – como​ foi notícia em vários jornais.

Até tenho pena que este GoFundME não tenha ficado aberto mais tempo, porque não sabendo quase nada sobre o caso clínico do Tiago, sei, por ter muita experiência em doentes queimados graves, das minhas missões, que são doentes muito difíceis de tratar, não raras vezes precisam de meses de fisioterapia, e podem ficar com sequelas irreversíveis. Acho que ninguém tem dúvidas sobre a justiça e a bondade que o Tiago e a sua família merecem, pois sem culpa nenhuma ele estava no sítio errado à hora errada e foi vítima do vandalismo injustificável de pessoas em fúria, que deviam ser chamadas à justiça por todos os estragos que fizeram de bens privados e públicos, e claro, pelo que fizeram ao Tiago.

O que me leva a escrever este texto é que, por acaso, cruzei-me com o GoFundMe criado pela família de Odair para os ajudar nas infinitas despesas que terão após a morte daquele – e sobretudo para ajudar a precaver o futuro dos filhos – que, num texto muito bem escrito, pedia 12.500 euros. No momento em que escrevo este texto (depois de eu ter feito um apelo nas redes sociais o valor subiu qualquer coisa) têm apenas 6192 euros, e ainda está aberto: GoFundMe: Justiça por Odair Moniz. Eu não quero mesmo alimentar mais divisionismos, e não faço qualquer especulação sobre a potencial culpabilidade do Odair ou do polícia que disparou. Eu não sei o que aconteceu, e deixo a justiça fazer o seu trabalho.

Mas espero que todos concordem que os três filhos do Odair não têm culpa por terem ficado sem pai, e com isso ficarão durante muitos anos numa situação muito precária para as mais elementares necessidades, como habitação, alimentação e educação. Apesar de a associação “Vida Justa” ter juntado cerca de 10.000 pessoas em Lisboa na mais do que falada manifestação pacífica em homenagem a Odair e a proclamar que “Sem Justiça não há Paz”, os apoios monetários aos filhos da vítima que são 100% inocentes, e que nasceram e vivem no lado contrário ao da sorte, tiverem dez vezes menos apoios do que o Tiago merecidamente obteve.

Bem sei que o “sucesso” destes GoFundMe depende muito da capacidade de divulgação e exposição do tema, e também aí se vê uma certa injustiça da nossa sociedade, eventualmente condimentada com pitadas de racismo e classismo no caso das poucas ajudas à família de Odair.

Mesmo sabendo que a forma como eu fiz um GoFundMe a este propósito não era o estrategicamente mais eficaz, porque apontava para quatro grupos/prismas de vítimas (1. família de Odair, 2. Tiago, 3. pessoas com bens queimados, 4. associações de apoio de proximidade destas comunidades e suas necessidades), fiz o que me pareceu mais correcto e esforcei-me para o divulgar ao máximo, mas não cheguei aos 4.000 euros. Quanto mais pessoas tentamos ajudar, menos arrecadamos, já sei isto há muito tempo, infelizmente. E reconheço que devia ter acrescentado o polícia em questão e a sua família, independentemente do que aconteceu no incidente fatal, também ele é uma vítima da gestão do policiamento de bairros problemáticos e que é dificílimo.

Vieses de interpretação destas análise são mais do que muitos, mas o que matematicamente é um facto nesta comparação é que a sociedade portuguesa valorizou o Tiago e a sua família em dez vezes mais do que a família do Odair. Sem descurar que o Tiago merece toda a ajuda do mundo.

Há muitos anos que penso e escrevo sobre isto, a nossa empatia é um pouco perversa. Todos pensamos que o aconteceu ao Tiago nos podia acontecer a nós, e por isso sentimos empia, mas o sofrimento pelo qual passa a família de Odair parece-nos algo muito distante, que não nos podia acontecer, porque se forem como eu, brancos, sem registo criminal, e de classe média, dificilmente se imaginam a levar dois tiros da polícia. E por isso a nossa empatia parece que não chega àqueles três filhos inocentes que merecem toda a nossa ajuda, mais do que nunca. Isto não é sobre o Odair, é sobre os filhos inocentes que ficaram sem pai, e vão precisar de muita ajuda.

Eu já falei pelo telefone com a advogada da família do Odair (sem perguntar nada sobre o incidente) e falei com a irmã da viúva, e têm a minha garantia de que o GoFundMe que pede ajuda para a família do Odair é fidedigno, e que o dinheiro vai mesmo chegar aos três órfãos inocentes.

Se acharem, como eu acho, que dez vezes de diferença é algo que dói na alma, contribuam para o GoFundMe criado pela família do Odair. Não era bonito chegarmos também aos 60.000 eur (ou mais)?. E vos garanto que a ajuda chegará a quem merece a nossa empatia.

Todas as vidas de inocentes têm o mesmo valor, é desumano que o que a sociedade portuguesa nos está a dizer, que é que há uma diferença de dez vezes no valor de vítimas, ambas indubitavelmente inocentes.

Temos de ser Todos por Todos. Contribuam com o que puderem, se concordam que todas as vidas têm o mesmo valor, e partilhem para mitigarmos as injustiças que há neste país.

