Piada do ano: Pedro Silva Pereira a defender a honra do PS

O badaladíssimo artigo “Em defesa da honra do PS”, que tanta conversa deu na semana passada por ser um ataque descabelado a Pedro Nuno Santos disfarçado de crítica ao presidente socialista da Câmara de Loures, tinha três subscritores – o ex-primeiro-ministro António Costa, o ex-deputado europeu Pedro Silva Pereira e o ex-deputado José Leitão. Infelizmente, os comentadores concentraram-se apenas em António Costa e na sua relação difícil com Pedro Nuno Santos, não ligando nenhuma aos outros dois autores. Tendo em conta o teor do artigo, isso é uma manifesta injustiça para com Pedro Silva Pereira.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt