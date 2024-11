Um criminoso a Presidente dos EUA

Surpreendidos? Nada de novo. É apenas mais um, a juntar-se à longa lista.

Tendo em conta a violência que dizimou muitos milhões de índios que viviam onde é hoje os EUA, a forma como foram tratados os cerca de um milhão de escravos que foram explorados nas mesmas terras e ainda considerando a política externa levada a cabo por este país agressor, que martirizou e atingiu povos vários (Japão, América Latina, Vietname, Iraque, Síria, Sérvia, Líbia, Afeganistão, etc.) pergunto: existiu ali algum presidente que não tivesse actuado de forma criminosa? Que não tivesse as mãos manchadas de sangue?

Se existiu, quantos?

Antonio Linhan, Harrow

Ser decente já foi chão que já deu uvas

Ver a Kamala a aceitar a derrota democraticamente a pensar que está a dar uma lição a Trump é uma imagem triste.

É quase certo que ele a estava a ver como dupla derrotada, não só perdeu como assumiu e aceitou que perdeu.

Aceitar a derrota é nobre, mas, hoje em dia, ser nobre não vale votos. O que vale votos é fazer o possível e o impossível por aquilo em que acreditamos. Seja mentir descarada e constantemente, sejam tentativas de golpe de Estado, seja o que for preciso.

Era giro que os eleitores penalizassem esse tipo de atitude, mas não penalizam. Querem ganhar, doa a quem doer.

É assim nos EUA e cada vez mais na Europa.

O tempo das pessoas decentes está a acabar. Bem-vindo ao novo mundo dos fanfarrões.

Cláudio Tereso, Marinha Grande

INEM e a falência da administração pública

É lamentável a permanente presença da política nos órgãos de administração pública.

Responsabilizar sempre os ministros e secretários de Estado vem sendo a cartilha, por que se regem os jornalistas para encontrar material para o preenchimento dos espaços nos jornais diários.

Se os responsáveis políticos dos partidos aceitassem nomear directores-gerais para as organizações sem exigir deles filiação partidária e os escolhessem entre os melhores e mais experientes, responsabilizando-os pela gestão dos serviços respectivos, iríamos assistir, como já aconteceu no passado longínquo, a uma muito maior eficácia, qualidade de resposta e profissionalismo de todos os colaboradores, que dessa forma poderiam evoluir no desempenho e carreira em função da competência e sem olhar à coloração partidária. Até lá vamos continuar nesta bagunça de serviços públicos liderados por mal preparados e incompetentes, dirigentes sacrificando despudoradamente ministros e secretários de Estado competentes que tanta falta fazem ao país e que cada vez serão mais difíceis de encontrar com disponibilidade para esses cargos de responsabilidade.

António Almeida, Porto

Diálogos sérios com humor

A faixa superior da última página do PÚBLICO, sortida com duas personagens em breve cavaqueira sobre coisas do dia, tanto por cá como pelo que vai no mundo, surpreende e suscita interrogações, com graça. A informação e as opiniões de muitos artigos de jornal, quantificada pelo volumoso número de bits, é muitas vezes de uma redundância entediante, merecedora de uma leitura em diagonal.

Ora, com o Bartoon, tão simples, há sempre uma surpresa, algo de inesperado, mas com humor e, ao mesmo tempo, juízo. Bom exemplo, a saturada propaganda eleitoral dos jornais europeus nas eleições presidenciais americanas, com um parcialismo notório e um temor angustiante, pelos possíveis resultados, merece uma reprise do texto do Bartoon, de 7 de Novembro:

— “Trump ganhou as eleições” (diz quem está à frente do computador aberto)

— “Como se explica isso?” (pergunta o cliente, que bebe, talvez, uma cerveja)

— “Um problema de organização [pausa]. Votaram os americanos em vez dos europeus.”

José Manuel Jara, Lisboa

​INEM em coma

Se Portugal fosse um país em que os direitos dos cidadãos estivessem intimamente ligados com sistemas indemnizatórios, caso houvesse falha grave por parte do Estado, talvez as 11 mortes relacionadas com atrasos na resposta do serviço nacional de emergência 112 não tivessem acontecido.

Acontece que na pátria lusa a culpa morre solteira. Não se compreende como no ano 2024 da era cristã associada a tanta evolução na comunicação não haja técnicos para atendimento do número nacional de socorro. Não é por falta de dinheiro.

O vil metal apareceu para aumentos remuneratórios em diversos serviços públicos. O vil metal apareceu, quando foi preciso injectar dinheiro na TAP e na banca falida. Também não faltou para o caso das gémeas brasileiras.

É assim tão difícil implementar um sistema de comunicação urgente? Falem com Elon Musk, fundador do sistema de comunicação Starlink.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim