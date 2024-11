Depois de o LDP ter perdido a maioria nas eleições legislativas realizadas há duas semanas, Ishiba foi obrigado a disputar uma segunda volta para ser reconduzido à chefia do Governo do Japão.

Shigeru Ishiba foi reconduzido nesta segunda-feira à chefia do Governo do Japão pelas duas câmaras do Parlamento, mas, pela primeira vez em 30 anos, foi preciso realizar uma segunda votação na Câmara dos Representantes para se encontrar o nome do primeiro-ministro do país asiático.