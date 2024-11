Primeiro-ministro assume “enorme derrota” nas eleições da Maurícia

Jugnauth admite triunfo da coligação liderada por Ramgoolam antes da divulgação dos resultados da votação de domingo no segundo país com maior PIB per capita de África.

A coligação de partidos Aliança Lepep, liderada pelo primeiro-ministro da Maurícia, Pravind Kumar Jugnauth, perdeu as eleições legislativas realizadas no domingo para a Aliança para a Mudança, encabeçada pelo antigo chefe do Governo Navinchandra Ramgoolam, assumiu nesta segunda-feira o próprio Jugnauth.

“A Aliança Lepep está a caminho de uma enorme derrota”, disse o primeiro-ministro aos jornalistas, ainda antes de terem sido divulgados os resultados preliminares da votação no segundo país com maior PIB per capita de África e um dos mais bem governados do continente.

“Tentei fazer o que estava ao meu alcance pelo país e pela população. A população decidiu escolher outra equipa. Desejo boa sorte ao país”, afirmou o político que governa a Maurícia desde 2017.

Ramgoolam ainda não reagiu a estas declarações, tendo apenas apelado à calma depois do fecho das urnas, no domingo, perante os relatos de distúrbios, confirmados pelas autoridades eleitorais, perto de algumas mesas de voto na região sudoeste do país.

Os eleitores do país insular localizado no oceano Índico, a leste de Madagáscar, com cerca de 1,2 milhões de habitantes, foram chamados às urnas no domingo para eleger os 62 dos 70 deputados da Assembleia Nacional – os restantes oito são nomeados pela Comissão de Supervisão Eleitoral, nos termos de um sistema de regras destinado a assegurar a representatividade de todas as etnias no Parlamento.

As eleições deste ano eram disputadas entre cinco coligações políticas, representando um total de 68 partidos, com largo favoritismo para duas delas, ambas de centro-esquerda: a Aliança Lepep, liderada pelo Movimento Socialista Militante, de Jugnauth; e a Aliança para a Mudança, chefiada pelo Partido Trabalhista, de Ramgoolam.

Tanto Pravind Jugnauth como Navinchandra Ramgoolam representam duas das três “dinastias familiares” que governaram a Maurícia – uma antiga colónia francesa e britânica, que também teve presença portuguesa e neerlandesa – praticamente desde a sua independência, em 1968.

Primeiro-ministro desde 2017, Jugnauth, de 62 anos, é filho do antigo primeiro-ministro e antigo Presidente Anerood Jugnauth. O próprio Ramgoolam, de 77 anos, foi primeiro-ministro entre 2005 e 2014, e é filho de Seewoosagur Ramgoolam, o primeiro chefe do Governo mauriciano depois da independência do país do Reino Unido.

Apenas superada pelas Seychelles no rendimento per capita (com cerca de 11.400 dólares) de África, a Maurícia soube diversificar a sua economia nas últimas décadas, passando de um país quase só produzia açúcar para uma força regional nos sectores do turismo e dos serviços financeiros. Ainda é, no entanto, um país com enormes desigualdades económicas.

Recentemente, fechou um acordo com o Governo britânico que lhe deve render vários milhares de milhões de dólares, que inclui a cedência britânica da soberania das ilhas Chagos, em troca pela continuação do controlo da base militar aérea de Diego Garcia, operada em conjunto com os Estados Unidos.

Para além disso, a Bloomberg cita um estudo, publicado no mês passado pela Fundação Mo Ibrahim, que coloca a Maurícia no topo dos países mais bem governados entre os 54 Estados-membros da União Africana.

Não obstante, a popularidade do Governo de Pravind Jugnauth caiu bastante nos últimos meses, entre denúncias de restrições à liberdade de expressão.

No mês passado, justificando a medida com a ameaça de “ciberataques terroristas”, o primeiro-ministro ordenou, inclusivamente, que as empresas de telecomunicações do país suspendessem o acesso da população ao YouTube, ao TikTok e a outras redes sociais até às eleições de domingo.

Os resultados provisórios das legislativas devem ser conhecidos nas próximas horas.