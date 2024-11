Kremlin diz que as notícias de que Trump e Putin falaram nos últimos dias são “pura ficção”

O Kremlin negou esta segunda-feira que o Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, tenha falado com o Presidente russo, Vladimir Putin, nos últimos dias, e disse que Putin ainda não tinha planos concretos para falar com Trump.

O Washington Post noticiou pela primeira vez que o telefonema tinha ocorrido, citando fontes não identificadas, e disse que Trump tinha dito a Putin que ele não deveria escalar a guerra na Ucrânia. A Reuters também noticiou o telefonema, citando uma fonte não identificada.

“Isto é completamente falso. É pura ficção, é uma informação falsa”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas. “Não houve nenhuma conversa”.

“Este é o exemplo mais óbvio da qualidade da informação que está a ser publicada actualmente, por vezes mesmo em publicações bastante respeitáveis”, disse Peskov. Questionado sobre se Putin tinha planos para quaisquer contactos com Trump, Peskov disse: “Ainda não há planos concretos”.

A guerra na Ucrânia, que dura há dois anos e meio, está a entrar no que alguns responsáveis dizem poder ser a sua fase final - a mais perigosa - à medida que as forças de Moscovo avançam ao ritmo mais rápido desde as primeiras semanas do conflito e o Ocidente pondera como a guerra irá terminar.

Trump disse durante a campanha que poderia trazer a paz à Ucrânia em 24 horas se fosse eleito, mas deu poucos pormenores sobre como tentaria acabar com a maior guerra terrestre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Putin felicitou Trump na quinta-feira, elogiou-o por ter mostrado coragem quando um homem armado tentou assassiná-lo e disse que Moscovo estava pronto para o diálogo com o presidente eleito republicano.

Guerra e paz

Há semanas que a Rússia tem vindo a indicar aos Estados Unidos e aos seus aliados que, se autorizarem a Ucrânia a atacar o seu território russo com mísseis fornecidos pelo Ocidente, Moscovo considerará que se trata de uma escalada importante.

Putin afirmou, a 12 de Setembro, que a aprovação ocidental de tal medida significaria “o envolvimento directo dos países da NATO, dos Estados Unidos e dos países europeus na guerra na Ucrânia”, uma vez que as infra-estruturas militares e o pessoal da NATO teriam de estar envolvidos na escolha do alvo e no disparo dos mísseis.

O Kremlin disse que sentiu que as potências europeias estavam nervosas com a eleição de Trump, mas que ainda estavam “a enviar armas para a Ucrânia, a fim de continuar esta guerra até ao fim”.

Peskov foi questionado sobre relatos de que o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente francês Emmanuel Macron queriam convencer o presidente dos EUA, Joe Biden, a permitir que a Ucrânia disparasse mísseis Storm Shadow contra a Rússia.

“Nada pode ser excluído”, disse Peskov, acrescentando que os líderes europeus ainda querem infligir uma derrota estratégica à Rússia.

“Nós, por nossa vez, continuaremos a operação militar especial até atingirmos todos os nossos objectivos”, disse Peskov. “A nossa dinâmica é bem compreendida pelos militares. Eles compreendem bem o que está a acontecer. E é provavelmente importante notar que nenhum tipo individual de armas é capaz de alterar esta dinâmica”.