Alerta aéreo em quase toda a Ucrânia por descolagem de bombardeiros russos

Nenhum míssil russo atingiu a Ucrânia esta segunda-feira, 11 de Novembro, depois de a força aérea ter colocado o país em alerta máximo, informando que um grande número de bombardeiros estava a descolar do território russo pela primeira vez em mais de dois meses.

Antecipando o que os militares esperavam ser um ataque em grande escala, a Ucrânia introduziu cortes de energia preventivos e instou a população de todo o país a procurar abrigo. "O alerta aéreo está relacionado com o lançamento de mísseis de cruzeiro dos bombardeiros estratégicos Tu-95MS", declarou a força aérea nos seus canais Telegram.

O Tu-95 é um bombardeiro de longo alcance desenvolvido pela antiga União Soviética que pode transportar mísseis de cruzeiro. O MiG-31 é um avião de intercepção e ataque, frequentemente utilizado para acompanhar bombardeiros estratégicos.

Mas, até às 6h30 (hora de Portugal continental), os mísseis não tinham chegado. Segundo alguns bloggers militares ucranianos, os bombardeiros russos efectuaram voos que imitavam o lançamento de mísseis.

Várias regiões e partes de Kiev ficaram sem electricidade e as imagens das redes sociais mostraram massas de pessoas a juntarem-se nas estações de metro da cidade - que têm servido de abrigos antibomba desde o início da guerra da Rússia na Ucrânia, em Fevereiro de 2022.

Apesar de não se ter verificado o lançamento de mísseis, a Ucrânia continuava sob alerta de ataques aéreos ao início da manhã.

A 26 de Agosto, a Rússia atacou a Ucrânia com mais de 200 drones e mísseis, matando sete pessoas e atingindo instalações energéticas em todo o país, no que Kiev afirmou ser o "ataque mais maciço" da guerra.

Esta madrugada, pelo menos seis pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas em ataques russos em Mykolaïv e Zaporijia, no sul do país, de acordo com informações avançadas pelas autoridades locais.

“Os incêndios deflagraram em edifícios residenciais da cidade e todos os serviços de emergência estão no terreno”, declarou no Telegram o governador da região de Mykolayev, Vitaly Kim.