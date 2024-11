Praga de ratos encerrou por duas vezes centro de saúde em Coimbra

Uma praga de ratos levou ao encerramento, por duas vezes nos últimos dias, a última das quais nesta segunda-feira, do Centro de Saúde de São Martinho do Bispo, nos arredores de Coimbra, disse fonte hospitalar. Em declarações à agência Lusa, ao início da tarde, a directora clínica para os cuidados de saúde primários da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, Almerinda Rodrigues, confirmou que as instalações estão esta segunda-feira, encerradas ao público para ser feita uma avaliação das condições do edifício.

De acordo com a mesma fonte, a presença dos roedores foi detectada há mais de uma semana, aquando de uma limpeza de terrenos circundantes ao centro de saúde, iniciativa externa àquela unidade, localizada na margem esquerda do rio Mondego.

"Houve uma limpeza de terrenos circundantes ao centro de saúde e os ratos que estavam nesses terrenos entraram para o edifício. Foi-nos sinalizado esse problema pelos profissionais e, de imediato, contactámos a Câmara Municipal", disse Almerinda Rodrigues, aludindo à transferência de competências na área da saúde, que remete a responsabilidade dos edifícios para a autarquia. A mesma responsável indicou que foi feita uma desinfestação "nesse próprio dia", o que levou a que o centro de saúde tenha estado encerrado uma primeira vez, durante 24 horas, na última semana, em data não revelada.

"Hoje entendeu-se que seria necessário encerrar de novo. A própria ULS contratou uma empresa especializada, no sentido de fazer o ponto de situação e a avaliação das condições de segurança para os doentes e para os profissionais. Percebemos que era melhor encerrar, para fazer as coisas em condições, com a devida higienização", observou Almerinda Rodrigues.

Embora espere que na terça-feira já seja possível reabrir a unidade de saúde, a directora dos cuidados de saúde primários indicou que "não é 100% seguro" que assim seja e esteja tudo resolvido. "A nossa intenção e o nosso objectivo é reabrir o centro de saúde em condições de segurança para todos", argumentou Almerinda Rodrigues. Explicou ainda que a empresa de desratização "foi ao centro de saúde por duas vezes e só faltou fazer a parte da avaliação final", procedimento que, segundo Almerinda Rodrigues, permite perceber se a unidade estava em condições para reabrir as portas aos seus utentes e profissionais em condições de segurança e salubridade.

Questionada sobre o porquê de ter sido necessário recorrer a uma segunda empresa, diferente daquela que fez a desratização, a responsável da ULS de Coimbra afirmou que a empresa original poderia tê-lo feito, "mas ia demorar mais tempo". "O papel da ULS aqui, para além de estarmos sempre atentos ao que se estava a passar, foi de agilizar as coisas, no sentido de rapidamente se perceba se a desinfestação correu bem - em princípio terá tido sucesso, porque não apareceram mais "ratinhos" - mas queremos ter a certeza e agilizámos com esta segunda empresa", justificou Almerinda Rodrigues.

Vincando que a limpeza dos terrenos circundantes não foi da responsabilidade do Centro de Saúde de São Martinho do Bispo (que fica do outro lado da rua do Hospital Geral, conhecido como hospital dos Covões), a directora expressou que esta unidade de saúde não terá sido afectada pela praga de ratos. Face ao encerramento do centro de saúde, a ULS de Coimbra articulou procedimentos com a urgência do hospital dos Covões, para que utentes com doença aguda se possam dirigir àquele serviço enquanto a unidade estiver fechada.