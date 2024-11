Museu Experimenta Paisagem revela na Sertã projectos para “uma nova fase”

Um conjunto de projectos do Museu Experimenta Paisagem (MEP) é apresentado na quinta-feira na Sertã, distrito de Castelo Branco, no que uma das responsáveis, Marta Aguiar, assume ser "uma nova fase".

Criado como resposta aos incêndios de 2017, o MEP pretende ser "um museu aberto e sem paredes no centro interior de Portugal", dinamizando uma "estratégia de desenvolvimento da região com os habitantes e as empresas", para "promover o desenvolvimento integrado e sustentável do interior".

O projecto, que abrange os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Proença-a-Nova e Sertã, no distrito de Castelo Branco, Mação, no distrito de Santarém, e Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, prepara-se agora para uma nova etapa. Há novos parceiros no MEP, como as escolas profissionais da Sertã, Pedrógão Grande e Cernache do Bonjardim, e a organização deseja captar ainda mais colaboração da população e aos agentes locais.

"Precisamos de muito mais parceiros porque é um museu a nível de um território e não de um sítio. E é um território significativo: de Pedrógão Grande ou Cernache do Bonjardim e até Idanha-a-Nova, é tanto [território] como até ao litoral", salientou Marta Aguiar à agência Lusa. Porque "é possível e é necessário ir mais longe", na quinta-feira será apresentada "uma nova etapa em várias frentes do MEP".

"Por um lado, estamos a criar novos produtos turísticos do MEP", como vídeos e programas educativos que vão constar na sinalética dos percursos e roteiros turísticos que têm sido elaborados nos últimos anos e que vão ainda crescer no futuro.

Para isso, o escritório Marques de Aguiar - MAG, promotor do projecto com a associação Cortiçada Art Fest, em parceria com os municípios envolvidos e outras entidades e particulares associados, querem envolver mais habitantes e outros agentes. "Temos todo o interesse em ter as pessoas que conhecem bem os lugares, sejam eles habitantes, sejam eles peritos, a dizer-nos "eu também tenho aqui uma boa história, uma boa memória para contar", que pode aparecer no trilho, tal como [aconteceu] no trilho da Menina dos Medos", em Proença-a-Nova.

A convocatória é extensível "a fornecedores de serviços, seja para termos um piquenique num sítio espectacular junto à "Moongate" [obra instalada em Oleiros], seja outro tipo de serviço para grupos de turistas". Na quinta-feira, será também apresentado localmente, com o Turismo Centro de Portugal, o vídeo de promoção do MEP, e será lançado o regulamento para o concurso de design da sinalética para os roteiros. Apesar de parecer um pormenor, a sinalética é um aspecto considerado urgente.

"Em 2026 já vamos ter os oito trilhos com sinalética e essa sinalética vai permitir usufruir de cada um dos lugares a vários níveis e com várias camadas de visita", incentivando, pela disponibilização de textos e imagens, os visitantes a ficar mais tempo no território, para "uma leitura muito diferenciada da paisagem", frisou Marta Aguiar. Esta é, no fim de contas, "é uma nova fase e é uma fase fundamental", considera a responsável.

Se a face mais visível do MEP são as obras de arte instaladas na paisagem e o Cortiçada Art Fest, há, contudo, "outras dimensões fundamentais". Uma "é o desenvolvimento da comunidade para o impulsionar de negócio", mesmo não sendo esse o primeiro objectivo do MEP. "Só é possível provocar um desenvolvimento de negócio a longo prazo se for com quem lá está e quem tem a vontade e dinâmica de transformar e de cuidar", destacou. Cuidar é mesmo "a palavra-chave do museu neste momento e o critério de qualidade dos serviços do museu é esse: é o cuidado com os lugares", concluiu Marta Aguiar. Os novos projectos do MEP são apresentados a partir das 17:00, na Casa da Cultura da Sertã.