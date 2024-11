Bairros lisboetas de Paço do Lumiar, Vale de Santo António e Olaias vão ser reabilitados

As obras nos três bairros da capital fazem parte do Programa “Morar Melhorar”, correspondendo a um investimento de mais de cinco milhões de euros.

Os bairros de Paço do Lumiar, Vale de Santo António e Olaias, em Lisboa, vão ser objecto de obras de requalificação, num total de mais de cinco milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a empresa municipal Gebalis.

Em comunicado, a entidade responsável pela gestão do parque habitacional do município de Lisboa adianta que as três obras, integradas no Programa "Morar Melhor", incidirão sobre 26 lotes residenciais, envolvendo 1.065 moradores.

A intervenção - com um valor total de 5.686.610,89 euros - inclui "conservação, reparação e restauro dos edifícios existentes, com o objectivo de melhorar as suas condições de salubridade, conforto e habitabilidade", refere a Gebalis.

Segundo dados fornecidos no comunicado, quase metade do investimento (cerca de 41%) será feito no bairro do Paço do Lumiar, situado numa das freguesias mais antigas da capital, mais concretamente em 13 lotes da Rua Professor Fernando Mello Moser, com 485 habitantes.

A Gebalis estima que a obra - com foco nas coberturas, fachadas, caixilharias, portas de entrada e caixas de correio - esteja concluída em dez meses.

No bairro das Olaias, a empreitada terá lugar na Rua Prof. Maria Lurdes Belchior e na Rua Al Berto, abrangendo 11 lotes, com 353 moradores.

A intervenção em coberturas, guardas de protecção, fachadas, empenas, caixilharias e estores tem um valor que ronda os dois milhões de euros e deverá estar concluído em 11 meses.

No bairro do Vale de Santo António, com "um vasto número de habitações sociais, intervencionadas pelo Programa Especial de Realojamento [PER]", as obras - nas coberturas, fachadas, caixilharias, estores, portas de lote, caixas de correio e intercomunicadores - incidirão em dois lotes na Rua General Justiniano Padrel, com 227 moradores, e decorrerão durante seis meses, num investimento que ronda os 1,3 milhões de euros.

As obras em causa fazem parte do plano de reabilitação dos bairros acordado entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Gebalis, iniciado em 2022, e é que é apresentado como o maior investimento na habitação municipal desde o PER.