Depois do diagnóstico de cancro, Kate começa a aparecer em público mais vezes

Antes deste fim-de-semana, a última aparição pública da princesa foi em Outubro, quando se encontrou com as famílias de três meninas assassinadas durante uma aula de dança.

À medida que regressa gradualmente às suas funções públicas, após o tratamento contra o cancro, Kate assistiu à cerimónia do Remembrance Sunday em Londres. Esta é a sua segunda aparição pública em dois dias. No sábado, participou no Festival of Remembrance no Royal Albert Hall.

A princesa assistiu da varanda de um edifício governamental à cerimónia em que membros da família real, incluindo o rei Carlos III, e políticos depositaram coroas de flores no memorial de guerra, no centro de Londres.

A princesa de Gales usou um chapéu preto e um casaco adornado com papoilas vermelhas, flores que são usadas pelos britânicos como símbolo de respeito por aqueles que perderam a vida em conflitos. Quem não marcou presença foi a rainha Camila que, na semana passada, o Palácio de Buckingham anunciou que estava com uma infecção respiratória e que, por isso, suspendia a sua agenda.

Em Setembro, Kate anunciou que tinha terminado a quimioterapia, mas que o seu caminho para a recuperação total seria longo. Na altura, antecipou que iria participar numa série de compromissos públicos no final do ano.

A cerimónia no memorial de guerra Cenotaph realiza-se no domingo mais próximo do dia 11 de Novembro, para assinalar o fim da Primeira Guerra, e presta homenagem aos que perderam a vida no conflito.

Na semana passada, William, marido de Kate e herdeiro do trono britânico, confessou durante uma visita à África do Sul que o último ano tinha sido provavelmente o “mais difícil” da sua vida, depois de Kate e o seu pai Carlos terem sido diagnosticados com cancro. Recentemente, o rei viajou até Austrália e Samoa.