Robson Jesus começa em Lagos a “mais longa viagem de comboio do mundo”

O Nego Vai Longe vai percorrer 16 países e vinte mil quilómetros até Singapura na companhia do amigo Anderson Dias, do projecto 196 Sonhos.

Quarenta dias, 16 países, vinte mil quilómetros. Robson Jesus já está de mochila às costas e prestes a começar a maior viagem de comboio do planeta.

Passou o seu aniversário em casa, Osasco, no Brasil, e já voou para Portugal, onde esta terça-feira, dia 12 de Novembro, apanha o primeiro comboio em Lagos. Quarenta dias depois, espera estar em Singapura. “Prometi à minha família que este ano ia estar com eles no meu aniversário [10 de Novembro] e na véspera de Natal”, comentou à Fugas.

Inicia a viagem pouco depois de ter conquistado o título Guinness World Records do homem a ter visitado mais rapidamente todos os 196 países do mundo.

E para qualquer uma das aventuras diz ter sido influenciado pelas redes sociais e pelo crescente número de pessoas que se lançam neste tipo de desafios — casos de Rama Jutglar, YouTuber nascido na Escócia com sangue espanhol, que há coisa de um ano completou esta via-férrea em 25 dias.

Desta vez, O Nego Vai Longe, que terá a companhia de Anderson Dias, do projecto 196 sonhos, não tem pressa. Quer "apenas" completar uma viagem que nos últimos anos tem alimentado bloggers e revistas de viagens e que a 2 de Dezembro de 2021 ganhou 414 quilómetros entre Boten e Vientiane, que atravessa o Laos, entre a fronteira chinesa e a fronteira com a Tailândia — permitindo "coser" um elo na ferrovia do Sudoeste Asiático e ampliar a chamada maior viagem de comboio do mundo.

De aventureiro para aventureiro, vai também variando o número de dias necessários para a concretização da missão, bem como o número de países atravessados e principalmente o número de quilómetros percorridos, muito dependentes da precisão ferroviária e das escolhas de cada viajante.

Veja-se, a exemplo, que sempre desde o Algarve, se se apanhar o comboio em Vila Real de Santo António, a mais longa viagem ferroviária do mundo fica 49 quilómetros mais comprida do que a partir de Lagos, ponto de partida de Robson Jesus.