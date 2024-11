A todos um feliz cocktail! Como criar cocktails para todas as festas, Natal incluido

Os cocktails são para todas as estações e podem ser ideais para todas as festas. Fomos aprender com a Cocktail Team a arte da mixologia. Com o Natal na cabeça, eis uma prenda: três receitas.

Gelo, sumo de lima, gin, xarope de framboesa e ginger ale num copo. Foi o cocktail que Daniel Oliveira preparou enquanto fazia uma performance no Welcome Drink, no Hotel Turim Boulevard, em Lisboa, pouco antes do workshop dos “melhores cocktails para a época de festas”, foco Natal, promovido pela Cocktail Team.

Mas a aula até vai mais longe, não só adquirimos conhecimentos sobre estas bebidas, como acabámos por aprofundar e ficar a saber mais sobre como vai o mundo dos bares em Portugal, graças aos testemunhos de Hugo Silva e Lúcia Encarnação, fundadores desta escola de bartending. A experiência começou com arte: a da actuação coreografada do formador de flair bartending da escola, que ao som de uma música animada fez malabarismo com as garrafas de bebida. Nada como começar por impressionar.

Já na escola de bartenders, em Agualva (Cacém), deu-se início à parte prática. Entre shakers, medidores ou jiggers, colheres de bar e passadores, acabaram prontos a beber três cocktails por cada participante. Primeiro, Magia de Natal​, com um toque de hortelã; seguindo-se Noite de Natal, para os amantes de café; e o Feliz Natal, que junta as cores da festividade, para acabar em grande, com a impressão do nome da bebida no topo como decoração.

Tudo para “mostrar que a arte da mixologia, ao serviço de criar experiências para as pessoas, pode ser muito mais do que aqueles cocktails tradicionais que conhecemos, como os mojitos e as caipirinhas”, diz-nos Lúcia Encarnação.

Com este workshop, a equipa pretende ainda provar que as bebidas “podem ser diversificadas e personalizadas, até com uma mensagem no topo do cocktail” e que os cocktails não se bebem só no Verão, uma vez que “estamos numa fase tão evoluída de bar e mixologia que podem ser criadosa para todo o tipo de eventos e temáticas”, acrescenta a profissional.

Para os interessados em aprender mais sobre bar e tornarem-se profissionais, mas ainda numa fase muito inicial da aprendizagem, Hugo Silva, que deu as instruções neste workshop, dá algumas dicas.

Primeiro: não se pousa a rolha da garrafa. “Esse é um dos erros dos iniciantes. A rolha deve estar sempre na mão”, destaca. “Numa altura de muito movimento no bar, por exemplo, pode perder-se uma rolha” se este erro for cometido.

Outro aspecto importante são as medições. “Usar um medidor era uma vergonha há 20 anos e fazia-se a olho. Hoje é visto como profissional”, explica o CEO, que recomenda o uso do instrumento.

Lúcia Encarnação acrescentou à conversa a importância de um bartender fazer formação. “O serviço de bebidas em eventos é mais do que despejar líquido para um copo. Vivemos na era da experiência e, se queremos marcar os nossos eventos, a bebida é o melhor anfitrião”, sublinhou.

A Cocktail Team tem outras duas vertentes, para além da formação de bartenders, que é o serviço de bar para eventos e de consultoria de bar. Fundada em 2005, a escola oferece cursos para iniciantes e curiosos do mundo do bar; para técnicos e potenciadores de carreira; e até um "MBA Executivo em Gestão de Bar".

As receitas dos cocktails feitos no decorrer do workshop foram partilhadas pela Cocktail Team, bem como as histórias que os acompanham, para que os leitores da Fugas possam fazê-los também.

Noite de Natal

“Para as noites frias e os reencontros que aquecem o coração, nada supera este cocktail. Nasce da celebração dos momentos que vão até de madrugada, onde cada conversa se torna mais íntima e cada gargalhada ecoa como uma memória em construção”, conta a Cocktail Team.

Ingredientes: 2cl de aguardente, 3cl de café e 1cl de xarope de bolacha.

Decoração: grãos de café.

Preparação: 1. Coloque todos os ingredientes no shaker com gelo; 2. Agite energeticamente; 3. Coe duplamente para uma taça; 4. Decore com três grãos de café.

Foto Cocktail Team

Magia de Natal

Para a Cocktail Team, “​este cocktail é o brinde ideal para os amantes do requinte e da sofisticação desta época festiva. Inspirado nas celebrações que cintilam com luzes e brindes, onde cada taça erguida é um convite para um momento especial, promete encantar os sentidos.”​

Ingredientes: 9cl de espumante, 1cl de aguardente, 1 traço de amargo aromático e 1 cubo de açúcar.

Decoração: rodela de laranja, caviar e hortelã.

Preparação: 1. Coloque o cubo de açúcar na taça, adicione o aromatic bitters e a aguardente vínica; 2. Verta suavemente o champanhe; 3. Decore.

Foto Cocktail Team

Feliz Natal

Ainda na perspectiva da Cocktail Team, este “é mais do que um cocktail — é um brinde aos laços que nos unem e ao calor dos momentos mais genuínos. Inspirado na magia dos encontros ao redor da lareira, onde o frio lá fora contrasta com o calor dos afectos, esta bebida junta as cores do Natal e capta o espírito acolhedor e vibrante da quadra natalícia.”​

Ingredientes: 2cl de gin, 3cl de puré de morango, 1cl de sumo de limão natural e 3cl de natas.

Preparação: 1. Coloque todos os ingredientes, excepto as natas, no shaker com gelo; 2. Agite energeticamente; 3. Coe duplamente para uma taça; 4. Verta gentilmente as natas no topo.

Foto Cocktail Team

