A verdade dos factos... E alguma gentileza

“Como estragar a conversa de circunstância”, “Como ser cancelado”, “Como criar mau ambiente” ou até “Como arranjar problemas de saúde” são alguns dos “problemas” que David Marçal se propõe a resolver com o livro Como Perder Amigos Rapidamente e aborrecer as pessoas com factos e ciência.

Bioquímico e divulgador de ciência, David Marçal começou a estudar Química ao mesmo tempo que escrevia para jornais e revistas e, na verdade, tanto a ciência como a escrita parecem ter feito sempre parte da sua vida. Trabalhou num acelerador de partículas com feixes de raios-x de alta intensidade, fez investigação na indústria farmacêutica e escreveu uma tese de doutoramento em Bioquímica, mas é também autor de livros, peças de teatro e programas de televisão sobre ciência, tendo sido colaborador do Inimigo Público. Em 2009, criou o projecto “Cientistas de Pé”, no qual um grupo de stand-up comedy composto por cientistas fazia comédia sobre... Temas de ciência. Actualmente, escreve regularmente no PÚBLICO e co-apresenta, com Carlos Fiolhais, o podcast “Mais Lento do Que a Luz”.

O livro que agora chega à loja física e online do PÚBLICO teve como ponto de partida a série quinzenal homónima que desenvolveu para o jornal, mas, diz David Marçal no texto introdutório da obra, “vai muito para além dele, pois vários textos foram revistos e acrescentados e, além disso, há textos novos com novos temas. Pretende o diálogo com os leitores sobre assuntos em que não estamos todos de acordo. Não é preciso estarmos de acordo em tudo, o que convém é ter uma base comum de racionalidade, baseada no primado dos factos. E, na conversa, também dá jeito alguma gentileza.”

“A obra que o leitor tem nas mãos é David Marçal no seu melhor: sábio e corajoso. Estou convencido de que, contrariando o título, ele vai não só reforçar os muitos amigos que já tem, mas também fazer novos. Trata-se de uma análise o mais racional possível de um rol de desvarios do mundo actual. Vivemos tempos estranhos: por um lado, a capacidade criativa do Homo sapiens permite-lhe viver melhor do que jamais viveu desde que há 300 000 anos começou, em África, a sua jornada na Terra. Por outro lado, nunca foi tão ampla a aparição e tão rápido o espalhamento da irracionalidade. Todos temos dois lados – um racional e outro irracional, mas muitas pessoas esforçam-se alegremente por dar a conhecer o segundo”, escreve Carlos Fiolhais, seu companheiro de ciência e amigo, no prefácio do livro. “A World Wide Web foi criada há pouco mais de 30 anos no CERN, o laboratório europeu de Física de Partículas, porque os cientistas queriam partilhar os seus dados, para melhoria do conhecimento comum. No entanto, por essa rede global passam hoje tanto a verdade como a mentira, sendo, nestes dias de explosão da inteligência artificial, difícil de distinguir entre as duas. Talvez passe mais mentira do que verdade. Num acto de verdadeiro serviço público, o David ajuda quem tenha dúvidas a fazer a distinção. Assim, num certo sentido, este é um livro de auto-ajuda. Se alguém se sentir perdido na avalancha de palavras, sons e imagens que nos invadiu, o autor dá-lhe aqui um GPS para orientação. A ciência serve de modelo e é muito simples: observar a realidade (ou, quando é possível e conveniente, experimentar), apurar os factos e usar a lógica. E extrair as devidas conclusões. Se algumas das conclusões que o David fundamentadamente tira são polémicas, não há mal nenhum nisso”, remata.

E, de facto, o autor não tem qualquer problema em abordar questões polémicas. Das alterações climáticas ao livre-arbítrio, das terapias alternativas à binaridade do sexo biológico, da energia nuclear aos cigarros “high-tech”, David Marçal não vira a cara a temas difíceis para os quais olha com a maior racionalidade possível. O seu objectivo está longe de ser o de querer gerar confusões. Bem pelo contrário. “Hoje, as pessoas levam tudo muito a peito, como se fossem claques ultra-radicais da sua equipa desportiva em dia de jogo. Não daquelas claques com pompons e coreografias, mas do tipo das que precisam da polícia de choque a separá-las de quem tem um cachecol de cor diferente”, afirma com o mesmo humor que trespassa toda a obra. “Com um título irónico, este livro faz parte da minha tentativa de não perder amigos. É uma forma de explanar ponderadamente os meus argumentos, de um modo cuidado e preciso, evitando o mais possível melindrar pessoas. Sou um grande adepto do dissenso, do confronto de posições contrárias, de modo a conseguirmos encontrar as melhores soluções para os nossos problemas da vida em comum. Para isso (...) é necessário que as pessoas que discordam profundamente entre si se possam sentar e falar de modo franco, mas civilizado, sobre quaisquer assuntos que as dividam, mesmo os mais delicados e importantes”.