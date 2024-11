Van Nistelrooy de saída do Manchester United

Lee Smith / ACTION IMAGES VIA REUTERS

O treinador neerlandês Ruud van Nistelrooy, que assumiu interinamente o comando do Manchester United nos últimos quatro jogos, deixou esta segunda-feira o clube, após a chegada de Ruben Amorim.

"O Manchester United pode confirmar que Ruud van Nistelrooy deixou o clube. Ruud voltou ao clube no Verão e assumiu a equipa nos últimos quatro jogos como técnico interino. É, e será sempre, uma lenda do clube", pode ler-se em comunicado.

Depois do despedimento de Erik ten Hag, de quem Nistelrooy era adjunto, o antigo avançado dos "red devils" conseguiu três vitórias e um empate, confirmando-se que não integrará a equipa técnica de Ruben Amorim.

No primeiro dia do novo treinador do Manchester United, Nistelrooy parte, levando o emblema a agradecer "a contribuição que deu e a forma como abordou o papel neste período", garantindo que este será sempre bem-vindo.

Também René Hake, Jelle ten Rouwelaar e Pieter Morel abandonam o United, que promete confirmar em breve "a composição da equipa técnica" de Amorim.

Os neerlandeses trabalhavam com Ten Hag, enquanto o técnico português abandonou os "leões" em conjunto com vários dos seus adjuntos, aguardando-se a confirmação da sua contratação pelos ingleses.

Amorim vive o primeiro dia no clube de Diogo Dalot e Bruno Fernandes, deixando o Sporting um dia depois de vencer em casa do Sp. Braga, somando por vitórias as 11 jornadas da I Liga portuguesa.

O United ocupa o 13.º lugar da Liga inglesa, visitando na próxima ronda, a 23 de Novembro, o Ipswich.