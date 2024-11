Sporting confirma João Pereira como novo treinador

“Leões” enviaram comunicado à CMVM a informar sobre a composição da nova equipa técnica do futebol profissional.

João Pereira foi confirmado na manhã desta segunda-feira como o novo treinador do Sporting. Os "leões" informaram a CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), através de comunicado, que o até agora técnico dos Sub23 vai integrar uma equipa composta por mais seis elementos.

A João Pereira, técnico de 40 anos que iniciou funções em Alvalade em 2021, vão juntar-se na equipa técnica do Sporting Tiago Teixeira, José Eduardo Caldeira, António Pina, Hugo Borges, Tiago Ferreira e Luís Neto, ex-central dos "leões" que recentemente terminou a carreira nos relvados.

O novo treinador dos "leões" será apresentado por volta das 12h, em conferência de imprensa, sucedendo desta forma a Rúben Amorim, que no domingo concluiu um ciclo de sucesso à frente do clube e ainda nesta segunda-feira iniciará funções aos comandos do Manchester United, de Inglaterra.