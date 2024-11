Ruben Amorim espera por visto de trabalho para começar no Manchester United

Treinador faltará à primeira sessão de treino nos red devils devido à falta de documento. Treinador despediu-se do Sporting com reviravolta frente ao Sp. Braga.

Ruben Amorim vai faltar à primeira sessão de treino no Manchester United por ainda estar a aguardar o visto de trabalho que lhe permitirá iniciar a actividade de treinador em Inglaterra. O agora ex-treinador do Sporting foi contratado pelos red devils e fez mais três jogos ao serviço dos "leões" antes de rumar a Manchester, mas, ainda assim, não foi possível ao técnico conseguir o visto de trabalho a tempo. De acordo com o Guardian, o clube inglês espera que a situação seja resolvida brevemente, de modo a que Amorim possa começar a treinar ainda esta semana.

Mesmo que já pudesse oficialmente orientar os treinos da equipa, Ruben Amorim não teria à disposição muita da principal "matéria-prima" que recheia o Manchester United. Dada a calendarização da transferência combinada entre o Sporting e os red devils, o treinador chega no arranque de uma pausa para jogos de selecções, com muitos dos principais futebolistas do clube a viajarem para os respectivos compromissos internacionais. Ou seja, apesar de frustrante, os dias de atraso no arranque nos trabalhos não devem ser fulcrais na preparação do próximo jogo, uma deslocação ao Ipswich Town a 24 de Novembro.

O United queria Amorim logo que possível, desembolsando mais um milhão de euros para que o técnico pudesse sair com maior celeridade. No total, a contratação do técnico custou aos ingleses 11 milhões de euros, com os red devils a baterem a cláusula de dez milhões fixada pelos "leões".

Além de ser o sexto treinador mais caro da história, Amorim é ainda o sexto técnico do United após a saída de Sir Alex Ferguson. O escocês esteve 26 anos no United e conquistou 38 troféus, incluindo 13 campeonatos de Inglaterra e duas "Champions". Ferguson elevou os red devils ao patamar de maior clube de Inglaterra e um dos melhores do mundo. Mas o vazio deixado pela "lenda" ainda não foi preenchido com sucesso. Ao escocês seguiram-se os seguintes nomes: David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer e Erik Ten Hag. Entre os despedimentos e a procura de substitutos, subiram momentaneamente ao posto de treinador principal os antigos jogadores Ryan Giggs, Michael Carrick e Ruud van Nistelrooy.

Ruben Amorim ruma a um clube dividido e tem noção disso. É também pelo estado em que se encontra o gigante inglês que o antigo "leão" decidiu deixar o clube numa época potencialmente histórica, liderando de forma isolada um campeonato que pode dar novamente o "bi" ao Sporting e com um dos melhores registos da Europa na presente edição da Liga dos Campeões.

"Tive três dias para decidir sobre algo que muda por completo a minha vida. Não é a primeira vez que eu tenho a minha cláusula paga por outro clube. Nem a segunda. Eu queria aquele clube e aquele contexto. É igualzinho ao Sporting", afirmou na conferência de imprensa em que explicou aos sportinguistas o motivo da saída.

Tal como acontecerá em Manchester, Amorim também chegou a Alvalade num período conturbado e de alta contestação. Depois de vários treinadores dispensados, o presidente Frederico Varandas apostou no então treinador do Sp. Braga, depois de apenas 13 jogos ao serviço dos "arsenalistas".

Quatro anos volvidos, Ruben sai dos "leões" com dois campeonatos conquistados, uma Supertaça e duas Taças da Liga. Foi o treinador que matou a sede de campeonatos do Sporting que durou quase duas décadas e, apesar de ser assumidamente um adepto do Benfica, ganhou o carinho e a estima de todos os sportinguistas.