Pedro Gonçalves e Matheus Nunes abandonam convocatória da selecção

A selecção portuguesa de futebol fez esta segunda-feira um ajuste na convocatória para os últimos dois jogos da fase de grupos da Liga das Nações. Por lesão, foram dispensados Matheus Nunes e Pedro Gonçalves, enquanto, em sentido contrário, Samuel Costa juntar-se-á ao grupo de trabalho.

Pedro Gonçalves saiu lesionado a meio da partida de domingo, diante do Sp. Braga, e, depois de avaliado pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), foi considerado inapto para o duplo confronto com Polónia (sexta-feira) e Croácia (18 de Novembro).

Para além do avançado do Sporting, também o médio do Manchester City Matheus Nunes está indisponível, por razões físicas. E se, no caso de Pedro Gonçalves, o seleccionador nacional, Roberto Martínez, optou por não chamar um substituto directo, para o meio-campo foi recrutado à última hora Samuel Costa.

O médio do RCD Maiorca tinha sido chamado pela primeira vez à selecção A precisamente já na actual campanha da Liga das Nações e volta agora a ser aposta, ele que é um esquerdino e que já foi descrito por Roberto Martínez como um médio interessante, com um perfil diferente das habituais escolhas.

O grupo de convocados fica, assim, reduzido a 25 jogadores, iniciando-se já nesta segunda-feira a preparação para o embate diante da Polónia, no Estádio do Dragão, a que se seguirá uma deslocação a Split, sendo que Portugal lidera actualmente o Grupo A1 e precisará apenas de um empate para assegurar a qualificação para a próxima fase.