Lewandowski falha jogo com Portugal para a Liga das Nações

Avançado polaco lesionou-se nas costas ao serviço do Barcelona e é baixa nesta dupla jornada, perdendo também o duelo com a Escócia.

O avançado Robert Lewandowski vai falhar os derradeiros jogos da Polónia no Grupo A1 da Liga das Nações de futebol, o primeiro dos quais diante de Portugal, devido a uma lesão nas costas, anunciou esta segunda-feira a federação polaca.

Em comunicado difundido no site oficial, o organismo refere que o jogador do Barcelona foi dispensado e não jogará com Portugal e Escócia face a "uma lesão nas costas, sofrida no jogo do campeonato espanhol contra a Real Sociedad, que o afastará dos relvados durante cerca de 10 dias".

A principal figura da selecção polaca, de 36 anos, soma 20 golos neste arranque de época, entre Liga espanhola (14), Liga dos Campeões (5) e Liga das Nações, tendo cumprido os 90 minutos no encontro de domingo com a Real Sociedad, que os líderes de La Liga perderam por 1-0. O seleccionador Michal Probierz colmatou a lacuna com Michael Ameyaw, jogador do Rakow.

A Polónia defronta Portugal na sexta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão, em duelo da quinta e penúltima jornada do Grupo A1 da Liga das Nações, bastando um ponto para a equipa das "quinas" assegurar a qualificação para os quartos-de-final da competição.

A 18 de Novembro, a Polónia recebe a Escócia, enquanto Portugal visita a Croácia, na derradeira jornada. Portugal lidera o grupo com 10 pontos, mais três do que a Croácia, segunda classificada, e seis face à Polónia, terceira. A Escócia é última colocada, com um ponto.