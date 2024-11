João Pereira apresentado no Sporting: “Pediram-me para ser eu próprio”

Tal como prometido, o Sporting anunciou nesta segunda-feira (dia da partida de Ruben Amorim para Inglaterra) o novo treinador da equipa principal de futebol. João Pereira, que assinou contrato até 2027, foi apresentado no Estádio de Alvalade, ao lado do presidente do clube, Frederico Varandas, e com sala cheia, consciente de que é grande a expectativa que sobre ele recai, em função do momento que os "leões" atravessam a nível interno e na frente europeia. Confira o essencial das declarações dos protagonistas.

Frederico Varandas sobre a escolha

"Esta é uma apresentação que acaba por acontecer sete meses antes do planeado e é uma escolha simples, natural, que teve início há cerca de quatro anos. Conheço o João como jogador há mais de 13 anos e sempre demonstrou liderança, carácter e um entendimento do jogo anormal para um jogador. Isto são tudo características para se ser treinador, mas o João tinha de o provar. Em 2021 convidámos o João para regressar ao Sporting para ser jogador, para terminar a carreira, e lançámos-lhe o desafio de lançar uma nova carreira. Durante estes três anos e meio o João foi evoluindo como treinador e convenceu a academia de futebol do Sporting com a sua competência e liderança. Tenho muito poucas dúvidas de que João Pereira, daqui a quatro ou cinco anos, num dos clubes mais poderosos da Europa. É um treinador que vai continuar a fazer o clube crescer."

"O João tem outras duas características: coragem e muita confiança em si próprio. Lançar um jogador e uma equipa técnica num momento destes exige muita confiança."

Aposta de risco?

"Risco é fazermos aquilo em que não acreditamos. Se sinto algum risco? Não, estou muito confortável e tranquilo".

A cláusula de rescisão

"A cláusula de rescisão é alta. O Sporting tenta sempre defender da melhor forma os seus interesses. O João está tranquilo, está confortável, e o João também".

João Pereira: "É um privilégio estar aqui"

"É um orgulho e um privilégio estar aqui como treinador principal do Sporting. Quero agradecer ao presidente, ao Hugo Viana e ao Ruben, que deixa um legado que não foram só vitórias, conquistas e recordes. O legado dele também é a união que conseguiu criar. Sei a responsabilidade que tenho, mas essa responsabilidade vem também com uma grande ambição. E quero pedir aos adeptos que continuem a apoiar a equipa porque, juntos, estaremos sempre mais perto da vitória".

"Corresponder com títulos"

"Quero corresponder dando mais títulos. O Sporting deu-me muita coisa, permitiu-me voltar a casa duas vezes e eu correspondi apenas com dois títulos e é uma mágoa que tenho. Gostava de, nesta nova etapa, conseguir corresponder com mais títulos".

"Confiante que vai correr bem"

"Se tivesse dúvidas e se pensasse que poderia correr mal, não estaria aqui. Não me passa pela cabeça que pode correr mal. Sei que faltam muitos jogos, mas estou confiante que as coisas vão correr bem".

"Neto traz outra experiência"

"O Luís Neto fui eu que pedi ao presidente e ao Viana, por toda a experiência que tem como futebolista. É um elemento, como todos os outros da equipa técnica, vai ter um papel fundamental no dia-a-dia. Traz outra experiência e vai ser muito importante".

Deixar uma marca pessoal

"O meu cunho vai ter de ser com calma, com paciência. Foram quatro anos e meio de uma liderança e isso não se muda de um dia para o outro. Mas com o tempo vão notar algumas diferenças".

"Pediram-me para ser eu próprio"

"A mim pediram-me para ser eu próprio. O maior erro seria eu querer imitar alguém. As coisas têm de ser levadas passo a passo. O João Pereira treinador traz umas coisas do João Pereira jogador e eliminou outras. Sou um treinador que detesta perder, sou muito competitivo, quero que as minhas equipas sejam aguerridas e sou muito mais calmo do que era como jogador".

O "conselho" de Ruben Amorim

"Há uma coisa que eu levo do Ruben, um conselho que vou levar para a vida. 'João, sempre que queiras introduzir um comportamento, uma nova dinâmica na tua equipa, e não consigas numa frase simples, ou numa palavra, explicar isso, é porque ainda não estás preparado para passar.' Isso ficou-me na cabeça".

O calendário próximo

"Vamos começar com poucos jogadores, o que é de louvar, porque é sinal de que o Sporting tem muitos jogadores nas selecções. Vou continuar a trabalhar com muitos dos jogadores que treinava na equipa B e que vão ser chamados a completar o plantel. Vamos pensar jogo a jogo. O primeiro é com o Amarante e de certeza que vamos estar preparados para o que aí vem".

"Quero uma equipa pressionante"

"Na equipa B e antes nos Sub23 éramos comparados à equipa principal, porque os jogadores já têm muitos dos comportamentos da equipa A. Aos poucos vamos dando uns retoques, sempre com a ideia de tornar o Sporting melhor. Quero uma equipa forte defensivamente, uma equipa pressionante, que não deixe os adversários confortáveis com bola e depois sabermos o que fazer com bola, os espaços livres, os posicionamentos, onde temos de atacar".

"Vou dar um abraço ao meu pai"

"Ainda não falei muito bem com o meu pai. A única pessoa que sabia que isto ia acontecer era a minha esposa, porque eu não queria criar distracções. Acho que só quando sair daqui é que vou dar um grande abraço ao meu pai, que é um grande sportinguista, e uma das maiores alegrias que lhe dei foi ter sido campeão aqui e ele ter a possibilidade de pisar o relvado comigo.