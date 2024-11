ATP Finals: Ruud inflige primeira derrota a Alcaraz

Casper Ruud chegou a Turim com apenas dois encontros ganhos nos últimos 11 que realizou desde o US Open. A estreia nas ATP Finals foi diante de Carlos Alcaraz, terceiro no ranking mundial e um dos dois nomes apontados como capazes de contrariar o favoritismo de Jannik Sinner nesta prova. Mas uma virose retirou forças ao tenista espanhol e Ruud acabou por se estrear nas ATP Finals com uma das melhores vitórias da carreira.

“É apenas um encontro, mas é definitivamente uma das melhores vitórias da época para mim, tendo em conta com quem estou a jogar, o seu nível, a sua classificação e todas essas coisas. Sinto-me muito feliz, claro. Acho que vamos ver o Carlos jogar um ténis melhor do que hoje, mas cuidei das minhas hipóteses. Não tenho estado cheio de confiança nas últimas semanas ou meses, por isso foi uma grande vitória para mim e espero poder continuar”, afirmou o norueguês, depois de vencer, por 6-1, 7-5, em menos de hora e meia.

Ruud, sétimo no ranking mundial e finalista da prova em 2022, obteve um break cedo, mas no segundo set teve de recuperar de 2-5, antes de concluir a sua primeira vitória em cinco duelos com Alcaraz.

“Não gosto de falar deste tipo de coisas porque parece uma desculpa e não quero tirar nada do que o Casper fez para ganhar o encontro. Antes de vir para aqui, não estava bem e quando cheguei a Turim, os treinos estavam a correr bem, conseguia lidar com pontos longos, competindo e jogando e esperava que as coisas melhorassem com o passar dos dias. Não sei se foi por causa do nervosismo da primeira partida, mas não me senti muito bem. O meu estômago limitou muito o meu jogo e deixou-me desconfortável, limitou-me realmente em termos de recuperação”, revelou Alcaraz.

O campeão vigente de Roland Garros e Wimbledon regressa à Inalpi Arena na quarta-feira para defrontar Andrey Rublev (9.º) que, à noite e também a contar para o Grupo John Newcombe, perdeu por 6-4, 6-4, com Alexander Zverev (2.º), um dos três principais candidatos ao triunfo.

Na sessão nocturna da véspera, reservada ao Grupo Ilie Nastase, Jannik Sinner (1.º) venceu o estreante Alex De Minaur (8.º), por 6-3, 6-4. Embora tenha sofrido um break logo no terceiro jogo, Sinner venceu em 85 minutos e é o quinto tenista da história a chegar às 13 vitórias sobre um adversário do top 10 antes de completar 24 anos, juntando-se numa restrita lista a Bjorn Borg, Ivan Lendl, Pete Sampras e Rafael Nadal.