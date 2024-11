Pedro Moutinho grava dueto com o irmão Helder e anuncia concerto para Janeiro

A música é de Mário Laginha, a letra de Amélia Muge e a canção já a conhecíamos de Casa d’Água, o mais recente álbum do fadista Pedro Moutinho, e que ele editou em dois EP, Casa e Água, que depois se completaram num disco só. Agora, Pedro resolveu voltar a esse disco e a essa canção, Algo que esvoaça, para a regravar em estúdio com o seu irmão e também fadista Helder Moutinho (o irmão do meio, sendo Pedro o mais novo e Camané o mais velho deste “trio” com raízes profundas no fado). “Há algum tempo que desejava colaborar com os meus irmãos. Quis o destino que fôssemos todos fadistas, e quis a sorte e o talento que tivéssemos a possibilidade de prosseguir carreiras autónomas”, diz Pedro, no texto que acompanha este lançamento. “Senti que a voz do Helder ia servir muito bem as palavras e o ambiente do tema. Ele não hesitou em dizer-me que sim e em partilhar comigo que também achava que já era tempo de irmos para estúdio juntos”. E assim foi. No estúdio Namouche, com Pedro e Helder (vozes), estiveram André Dias na guitarra portuguesa, Pedro Soares na viola e Daniel Pinto no baixo acústico. A mistura foi de Nelson Carvalho e a masterização de Mário Barreiros. E o videoclipe é da autoria de Joana Linda, que já assinara o videoclipe de Carolina, do mesmo álbum, em Outubro de 2023.

A publicação, em sigle e videoclipe, de Algo que esvoaça, serve também de anúncio para um novo concerto de Pedro Moutinho, marcado para 25 de Janeiro no Teatro Tivoli BBVA, onde ele irá apresentar, entre outros fados e canções, o repertório de Casa d’Água. Com ele, terá vários convidados, a anunciar brevemente. Um deles será precisamente Helder Moutinho.