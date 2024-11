Ao 10.º Amplifest, Ufomammut e Oranssi Pazuzu abriram um vórtice para o apocalipse

Em ano de efemérides, o festival organizado pela Amplificasom levou ao Hard Club, no Porto, um cartaz preenchido por muitos nomes que fazem parte da história do evento.

O ano de 2024 é feito de datas redondas para a promotora portuense Amplificasom: a maioridade, depois de a 10 de Novembro de 2006 terem trazido os Enablers para tocar no Meu Mercedes é Maior do que o Teu, na Ribeira; e a décima edição do Amplifest, festival que sintetiza grande parte do trabalho deste colectivo que é dono de um evento único no país e onde cabem bandas e projectos musicais que dificilmente tocariam por cá num mesmo cartaz se não existisse esta promotora. No sábado e domingo, nos dois palcos do Hard Club (HC), assistiu-se a uma das edições mais sólidas e maduras dos últimos anos, marcada por muitos regressos e algumas estreias.