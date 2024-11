Terça na TV: Predadores, vilões e Visconti

CINEMA

Entre Rivais

Cinemundo, 13h55

Leo, um ex-agente do FBI, e Duke, um antigo advogado da máfia que foi incluído num programa de protecção de testemunhas, são forçados a trabalhar juntos quando percebem que Villa Capri, o resort onde ambos agora vivem, está a ser invadido por um gangue de mafiosos. Apesar das constantes quezílias e da evidente rivalidade, eles sabem que, para saírem dali com vida, têm de concretizar uma missão quase impossível: engolir o orgulho e usar as suas diferenças para derrotar o inimigo comum… Com Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Rene Russo e Elizabeth Ashley nos papéis principais, uma comédia de acção escrita e realizada por Ron Shelton em 2017.

O Primeiro Homem na Lua

AMC, 23h

Nascido a 5 de Agosto de 1930 em Wapakoneta, Ohio (EUA), Neil Armstrong foi um dos três astronautas da histórica missão Apollo 11, que pousou na Lua a 20 de Julho de 1969. Os outros eram Michael Collins e Edward “Buzz” Aldrin. Collins permaneceu no módulo de comando em órbita, enquanto Armstrong e Aldrin fizeram a alunagem a bordo do módulo Eagle, no chamado Mar da Tranquilidade. “Houston, aqui base da Tranquilidade. A águia pousou”, disse Armstrong. Foi ele o primeiro a descer, pisando o solo lunar pela primeira vez na história e pronunciando uma frase que se tornaria célebre: “Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a Humanidade”. Buzz Aldrin juntou-se a Armstrong e ambos passaram duas horas a caminhar sobre a superfície lunar, recolhendo 21 quilos de rochas, tirando fotografias e colocando uma bandeira norte-americana no solo, a mais de 380 mil quilómetros do planeta Terra. Filme de abertura da 75.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, um filme com assinatura de Damien Chazelle (realizador de filmes como Whiplash - Nos Limites, La La Land: Melodia de Amor ou Babylon, bem como da série Netflix The Eddy). Baseia-se na obra homónima de James R. Hanse que traça como Armstrong e a sua equipa mudaram a percepção da espécie humana sobre ela própria. Com Ryan Gosling como protagonista, conta também com Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll e Patrick Fugit. O AMC passa este filme de 2018 para assinalar o 43.º aniversário de Gosling.

DOCUMENTÁRIOS

Predadores do Mundo

Odisseia, 16h

A ideia desta série documental é mostrar os animais mais assassinos do mundo, os maiores predadores que existem na Terra. É uma contagem decrescente da lista daqueles que nos podem fazer mais mal. Este segundo episódio foca-se na Austrália.

A União Faz a Vida

RTP2, 20h40

Assinado no ano passado por Juan Antonio Rodríguez Llano, este documentário foca a necessidade que os animais têm de ter companhia, de não estarem sozinhos, formarem equipas e grupos e assim conseguirem sobreviver melhor.

Trema Ancora: As Outras Vozes de Luchino Visconti

RTP2, 23h

Em 1945, o realizador italiano Luchino Visconti (1906-1976), montou uma casa de Verão em Ísquia, La Colombaia, uma ilha mediterrânica no Golfo de Nápoles. Era lá que trabalhava muitas vezes para preparar os seus filmes. Este documentário assinado por Morena Campani este ano, narrado pela actriz francesa Fanny Ardant, olha para a ilha e a casa hoje, para ver o que resta desta passagem de um dos grandes realizadores europeus do século XX pela zona.

REALITY SHOW

House of Villains

E!, 20h

Estreia. Chega à segunda época este curioso reality show em que só concorrem os vilões dos outros reality shows. Ou seja, pessoas que atormentaram outras em temporadas de alguma versão de The Real World, Big Brother, The Bachelor, The Real Housewives of..., Flavor of Love, Love & Hip Hop: Atlanta, Bad Girls Club, Survivor ou 90 Day Fiancé são aqui postas umas contra as outras. A apresentação está a cargo de Joel McHale, que fez do sarcasmo uma segunda pele.

INFANTIL

O Filme Lego (VO)

SyFy, 22h15

Em 2014, Chris Miller e Phil Lord pegaram em peças e bonecos Lego e criaram uma narrativa. Passa agora na versão original, seguido de Lego Batman: O Filme, de Chris McKay, e Lego Ninjago: O Filme, de Charlie Bean, Paul Fisher e Bob Logan, ambos de 2017.