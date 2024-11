Olivia Rodrigo actua a 10 de Julho no Nos Alive

Cantora e compositora norte-americana passa pelo palco principal do festival. É a primeira confirmação para a edição do próximo ano.

Olivia Rodrigo é a primeira confirmação anunciada para o cartaz da próxima edição do Nos Alive. A cantora e compositora norte-americana passará pelo Passeio Marítimo de Algés no primeiro dia do festival, 10 de Julho, como cabeça de cartaz do palco principal.

Será o regresso a Portugal desta que é uma das mais bem-sucedidas jovens estrelas da pop, após a sua passagem pela Meo Arena em Junho deste ano, enquadrada na digressão que acompanhou o seu segundo disco, GUTS, lançado em 2023. Com uma audiência acumulada de 1,4 milhões de pessoas, esta foi, recorda a promotora Everything Is New, "a digressão mais rentável" de sempre "de um artista nascido neste século".

Revelada como actriz, ainda adolescente, em séries da Disney, e nomeadamente como protagonista de High School Musical: The Musical, a jovem californiana de ascendência filipina editaria o seu primeiro álbum, Sour, em 2021.

O Nos Alive é o segundo dos grandes festivais do Verão português a começar a revelar o seu alinhamento. Na passada quinta-feira, o Primavera Sound Porto anunciou, como habitualmente, todo o seu cartaz, encabeçado por nomes como Charli XCX, Fontaines D.C., Deftones e Beach House.

Os bilhetes para o Nos Alive já estão à venda e custam 84 euros (bilhete diário), 168 euros (passe de dois dias) ou 199 euros (passe de três dias).