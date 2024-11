A UE e Portugal têm ambição, mas estão a atrasar-se na redução de emissões

A União Europeia é o bloco regional mais avançado na redução de emissões de gases com efeito de estufa, com Portugal como um dos seus Estados-membros. Mas, se tem havido grandes progressos em alguns sectores, o que se prevê é que a Europa não vai conseguir cumprir as metas que se propôs de reduzir em 55% as suas emissões até 2030. E mesmo essa meta seria insuficiente para cumprir os mínimos do Acordo de Paris – o que nos mostra que (também aqui) não estamos a seguir pelo bom caminho.

Perante os dados disponíveis relativos às emissões de 2023, a redução em 2030 deverá chegar a 49%, segundo uma análise da Agência Europeia de Ambiente (AEA). Até 2022, quando os dados estão mais consolidados, as emissões caíram em 31% nos 27, e mais 8% em 2023. Mas é preciso mais ambição – um apelo constante, quando o que está em causa é tentar limitar as alterações climáticas, e que será muito ouvido nestas duas semanas da cimeira da Convenção do Clima das Nações Unidas, a COP29, no Azerbaijão, que começa nesta segunda-feira.

Para ser compatível com um aquecimento global (que provoca as alterações climáticas) que não ultrapasse 1,5 graus, as emissões de gases de estufa dos países da UE deviam baixar 62% em relação ao que eram em 1990 – excluindo as emissões relativas ao uso do solo, alterações de uso do solo e florestas (identificadas pela sigla em inglês difícil de pronunciar LULUCF).

Mas, apesar de estar atrasada, a nova meta de redução de emissões para 2040 da União Europeia é de 90%, como recomendado pelos cientistas, com o objectivo de atingir a neutralidade climática em 2050.

No entanto, as projecções da AEA dizem que as emissões devem chegar a 62% abaixo dos níveis de 1990 em 2040 e 66% em 2050… bem abaixo dos objectivos. Por isso os cientistas pedem sempre mais ambição.

O desafio é global. Para manter vivo o objectivo do Acordo de Paris de a temperatura média global do planeta não subir mais do que 1,5 graus (além dos valores médios anteriores à Revolução Industrial), os países terão de se comprometer em reduzir 42% das emissões anuais de gases com efeito de estufa até 2030 – daqui a cinco anos – e 57% até 2035, segundo o relatório Emissions Gap de 2024, da ONU.

Portugal, um bom aluno?

Há sectores que estão a ser especialmente difíceis de descarbonizar. No caso de Portugal, “Transportes, Agricultura e Resíduos estão ainda longe de atingir as metas sectoriais definidas para 2030”, diz o Relatório do Estado do Ambiente (REA), divulgado pela Agência Portuguesa do Ambiente no fim de Outubro.

Tendencialmente, Portugal é um bom aluno: de 2005 a 2022, reduziu 34,3% das emissões, segundo o Relatório do Estado do Ambiente (REA), divulgado pela Agência Portuguesa do Ambiente no fim de Outubro. Emitimos nesse ano “50,5 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (Mt Co2eq), o que corresponde a menos 23,6% face a 1990 e menos 43,7% face a 2005”, diz o documento.

No entanto, segundo o mecanismo de partilha de esforços, que estabelece o limite das emissões de cada Estado-membro para cumprir as metas da UE, em 2022 Portugal devia ter emitido apenas 40,8 Mt Co2eq, lê-se no REA. Ainda assim, uma tabela da AEA mostra que Portugal não está bem entre os países que estão na linha da frente, nem entre os retardatários na redução de emissões.

Em 2022, o último ano para o qual a APA disponibiliza estatísticas – embora o organismo europeu de estatísticas, Eurostat, tenha valores de 2023 e já de 2024 para Portugal – houve um crescimento de 0,1% das emissões de gases de estufa em relação a 2021, e esse crescimento está associado ao sector dos transportes.

À excepção da ferrovia, cresceram de 2021 para 2022 as emissões de todos os outros modos de transporte: aviação 22%, rodovia 7% e navegação 34%, diz a APA. Os números da aviação, em toda a Europa, estão em crescimento acelerado, depois de uma queda nos anos da pandemia. As emissões do tráfego aéreo subiram 25% em 2021 e 57% em 2022, e a tendência é para aumentar, com uma grande ajuda da aviação privada. Mas o transporte rodoviário representa 73,2% de todas as emissões de gases de estufa na Europa, embora se espera que diminuam.

O sector dos resíduos, responsável por 10% do total de emissões em 2022, contabilizou “um pequeno acréscimo de 0,2% face a 2021”. Tem tido, no entanto, uma tendência de diminuição desde 2005 (menos 17,1%), “relacionada com o aproveitamento energético do biogás em sistemas de tratamento de resíduos e águas residuais, bem como com a aposta nos tratamentos mecânicos e biológicos”, disse um porta-voz da APA.