Semana traz descida de temperaturas com pouca probabilidade de chuva

A chuva deverá dar tréguas nos próximos sete dias, mas a semana que agora começa ficará marcada pela descida progressiva das temperaturas mínimas e máximas por todo o país. A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) diz que se vão registar "valores usuais ou abaixo do expectável" para esta época do ano.

Esta semana vai trazer ainda um "anticiclone de bloqueio", um fenómeno localizado a noroeste da Península Ibérica que bloqueará a passagem de sistemas frontais. Todos estes factores apontam para uma probabilidade de chuva fraca até 20%, mas, a concretizarem-se, estes períodos de aguaceiros devem apenas ocorrer no final da semana. Vão existir neblinas e nevoeiros, mas, ao contrário do verificado na passada semana, estes vão ser menos expressivos e mais localizados.

No domínio das temperaturas teremos descidas progressivas em todo o território. Nas regiões do interior Norte e Centro, a temperatura máxima varia entre os 9°C e os 20°C, enquanto na região Sul as previsões apontam para uma oscilação entre os 15°C e os 24°C . Já nas zonas litorais, a variação deverá ocorrer entre os 16°C e os 24°C.

Além da descida da temperará máxima, teremos ainda mais frio. Nas regiões do interior Norte e Centro, estima-se que a temperatura mínima oscile entre 1°C e 12°C. Na região Sul este valor estará entre os 6ºC e os 13ºC e nas regiões litorais veremos temperaturas mínimas entre os 8°C e os 16°C.

Autoridades espanholas vigilantes

Depois das cheias em Valência, Espanha acompanha agora mais atentamente a evolução do estado do tempo. Uma massa de ar frio passará pelo país e poderá trazer precipitação e neve em altitudes mais baixas. Em oito horas, várias localidades da Comunidade Valenciana registaram um volume de chuva equivalente ao período de um ano. Apesar de a fortíssima precipitação que desencadeou a tragédia ser um acontecimento muito raro, as autoridades mantêm-se vigilantes, de modo a garantir que as populações serão devidamente informadas – se for caso disso.

O número de vítimas sobe desde 29 de Outubro, dia da tragédia. De acordo com os mais recentes dados, foram já confirmadas 223 vítimas mortais, contando-se ainda 50 desaparecidos. Entre militares, voluntários e serviços de emergência, há milhares de pessoas a ajudar na limpeza das ruas e operações de recuperação.