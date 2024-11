Quem dá e quem recebe? COP29 discute dinheiro para as alterações climáticas

A mensagem para a Conferência da Convenção das Nações Unidas (COP29), que começa nesta segunda-feira, é clara: não estamos no caminho certo. É preciso dinheiro para trazer todos os países do mundo para um nível adequado de redução das emissões de gases com efeito de estufa e adaptação às alterações climáticas. Só que as carteiras permanecem teimosamente fechadas, e as emissões continuam a subir: em 2023, alcançaram um um pico histórico de 57,1 mil milhões de toneladas.

A COP29, em Bacu, no Azerbaijão, está a ser designada como a “COP do financiamento” – porque lá vão discutir-se novas metas para o apoio financeiro canalizado pelos países mais ricos para as nações de mais baixos rendimentos. Este dinheiro deve servir para os que os países mais vulneráveis reduzam as emissões e se adaptem aos efeitos das mudanças climáticas, que podem ser episódios meteorológicos destruidores, como vimos em Valência – apesar de Espanha estar entre os países mais ricos do mundo.

A relutância em abrir os cordões à bolsa pode custar caro. Neste momento, o mundo já está a pagar os exorbitantes custos da inacção, em euros ou dólares, mas também em vidas. E a factura só pode aumentar se não pusermos mais dinheiro em cima dos esforços de mitigação e adaptação.

Não é que ficar parado à espera que não chova (ou não haja calor, nem secas, nem tempestades…) seja mais barato do que agir. Até 2050, as alterações climáticas e os estragos que provocarão na agricultura, infra-estruturas, saúde e produtividade da economia custarão cerca de 38 biliões de dólares (35,6 biliões de euros) por ano — cerca de seis vezes mais do que custaria reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, segundo um estudo publicado na revista científica Nature Climate Change em Abril. Por outro lado, uma estimativa da Agência Europeia do Ambiente, calcula que só na União Europeia as perdas económicas por causa das alterações climáticas entre 2010 e 2020 foram superiores a 145 mil milhões de euros.

Se não acelerarmos a redução de emissões, no fim do século o aquecimento global pode ser de 3,1 graus Celsius, bem acima do limite de 1,5 ou no máximo dois graus considerado no Acordo de Paris. As emissões de gases com efeito de estufa atingiram um pico histórico, aumentando 1,2% no ano passado, em relação a 2022, contabilizou o relatório Emissions Gap 2024, do Programa de Ambiente das Nações Unidas.

Mas, apesar do tom de urgência com que a ONU, os cientistas e as organizações não governamentais pintam já o nosso presente, os líderes mundiais mais destacados nem sequer vão estar em Bacu.

O ainda Presidente dos EUA, Joe Biden, não vai. O Presidente francês, Emanuel Macron, também não. O Presidente do Brasil, Lula da Silva, não pode viajar, porque teve um traumatismo craniano. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também fica pela Europa, justificando-se com o facto de estarem em curso as audições dos comissários europeus da sua nova equipa. O primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, tem o Governo a desmoronar-se. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, fica por Nova Deli. O Presidente da China, Xi Jinping, não vai, nem o Presidente russo, Vladimir Putin.

E o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, também permanece em Lisboa – António Costa, o anterior primeiro-ministro português, tinha sempre marcado presença. “Esta decisão marca uma mudança de postura – especialmente sendo este um ano crítico em que o financiamento climático e a implementação de novos compromissos estão no centro das discussões”, assinalam as organizações portuguesas Zero e Oikos, num comunicado comum. Dizem esperar que Portugal “mantenha o nível de influência e o compromisso que Portugal tem procurado construir ao longo dos anos na arena climática internacional”. Para isso, Portugal contará com a presença confirmada de Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente e da Energia, no início e no final da cimeira.

Fantasmas de COP passadas

É certo que a sombra da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, disposto a negar as alterações climáticas e refazer uma economia baseada nos combustíveis fósseis e no proteccionismo, paira sobre a conferência.

Uma consequência da eleição de Trump pode ser a redução da pressão sobre a China para investir nas tecnologias limpas. Se os EUA recuarem, é imperativo que o resto do mundo mantenha a pressão Daniel Lashof

“Isto já aconteceu na COP22, em Marraquexe, em 2016, quando Donald Trump foi eleito Presidente pela primeira vez e houve uma mudança de administração nos Estados Unidos”, comentou numa conferência de imprensa John Verdieck, da organização Nature Conservancy e veterano da equipa de negociação climática do Departamento de Estado na COP21 – onde foi assinado o Acordo de Paris.

Francisco Ferreira, da portuguesa Zero, evoca antes o que se passou na COP25, em Madrid, em 2019. “Foi uma conferência avaliada de forma bastante negativa. Foi antes de Glasgow [COP26], onde se esperava a apresentação de novas metas de redução de emissões”, explicou. O mesmo acontece agora com Bacu.

Nota-se que os países se estão a guardar com grandes expectativas para Belém, no Brasil, que vai receber a 30.ª conferência da ONU (COP30). “Esta é uma COP de transição, para aquilo que se espera que seja uma COP relevante como a do Brasil”, comentou Francisco Ferreira.

Um dos objectivos para Bacu é garantir que todos os países se comprometem a apresentar os novos compromissos de redução de emissões (nationally determined contributions, ou NDC, na gíria em inglês da diplomacia climática, em Fevereiro de 2025, como previsto. Ou pelo menos até à próxima conferência, a COP30, que se realizará em Belém, no Brasil, na Amazónia. E que sejam suficientemente ambiciosos.

O problema é que quanto mais se espera, menos se alcança. “Se não queremos superar um aquecimento global de 1,5 graus, temos de começar desde já a descer as emissões. Mas essa não é a tendência que estamos a ver”, salientou Francisco Ferreira.

“As COP são momentos de prestação de contas. A todos os países se pergunta se cumpriram o que prometeram, para criar um ambiente de transparência e confiança para uma nova ambição”, explicou Clare Shakya, líder da delegação da Nature Conservancy à COP29. Mas estes são bens raros nestas negociações. “A confiança é reduzida e as emissões continuam a aumentar”, assinalou.

Foto Central eléctrica a carvão na Alemanha: as emissões de gases de estufa atingiram um recorde no mundo em 2023 FRIEDEMANN VOGEL/EPA

Um bilião à portuguesa

É preciso restaurar confiança e transparência para negociar uma nova meta de financiamento climático, que substitua a anterior, de 100 mil milhões por ano até 2025. Esta, tristemente, só foi cumprida um ano, em 2022.

Com uma sigla quase impronunciável em inglês – NCQG (New Collective Quantified Goal) –, espera-se que a Nova Meta Quantificada Colectiva domine as negociações na COP29. A expectativa é que se chegue a um acordo alicerçado nas necessidades e prioridades dos países em desenvolvimento, que defendem que será necessário pelo menos um bilião de dólares por ano em subsídios públicos para apoiar os países em desenvolvimento. “É um bilião à portuguesa, portanto um ‘trillion’, em inglês”, sublinhou Francisco Ferreira.

“A COP29 tem de lançar uma mudança urgente e transformativa. Temos as soluções para a crise climática, mas sem financiamento adequado não serão usadas à escala e velocidade adequadas”, avisa Manuel Pulgar-Vidal, do Fundo Mundial para a Protecção da Vida Selvagem (WWF) e presidente da COP20 (Peru, em 2014), citado num comunicado.

Esta é uma COP de transição, para aquilo que se espera que seja uma COP relevante como a do Brasil, em 2025 Francisco Ferreira

Abundam, no entanto, os temas contenciosos em torno do financiamento. Reformar as instituições de crédito multilateral é um dos problemas, mas outra questão, fundamental, é quem contribui: as nações mais ricas e que são historicamente os maiores emissores de gases de estufa, insistem que não podem ser os únicos a desembolsar, porque há países ainda considerados como em desenvolvimento que são grandes emissores – a China é mesmo o maior emissor actualmente. União Europeia e EUA defendem que estes países, tal como as nações petrolíferas do Golfo, devem contribuir.

A União Europeia, que é o maior contribuinte, canalizou 28,6 mil milhões de euros de fundos públicos para a acção climática em países vulneráveis e mobilizou mais 7,2 mil milhões de capitais privados em 2023, segundo um relatório publicado em Novembro.

Impasse com taxa de carbono

“Uma das principais consequências da eleição de Trump pode ser a redução da pressão sobre a China para investir nas tecnologias limpas. Se os EUA recuarem, é imperativo que o resto do mundo mantenha a pressão”, comentou Daniel Lashof, director do think tank World Resources Institute nos Estados Unidos, numa conferência de imprensa.

Mas pode atar-se um nó cego logo no início, quando os países discutirem a agenda. A China apresentou uma proposta para serem discutidos as taxas aduaneiras sobre as emissões de CO2, como o Mecanismo de Ajustamento de Carbono nas Fronteiras (CBAM) europeu. Neste caso, os importadores da UE terão de comunicar as emissões de gases com efeito de estufa durante a produção de volumes importados de ferro e aço, alumínio, cimento, electricidade, fertilizantes e hidrogénio e as taxas começarão a ser cobradas a partir de 2026.

Num contexto internacional cada vez mais crispado, com tons proteccionistas que a eleição de Trump acentua, a China, e os restantes países do grupo BASIC (Brasil, África do Sul e Índia) querem trazer para a agenda da conferência do clima as “preocupações com medidas restritivas de comércio unilaterais relacionadas com as alterações climáticas”, noticiou a Reuters. O regulamento antidesflorestação europeu, cuja aplicação da Comissão Europeia decidiu adiar um ano, é outra destas “preocupações”.

Espera-se que a UE recuse nesta pretensão – considerando que estas questões devem ser levadas à mesa na Organização Mundial do Comércio. Mas este impasse pode perturbar a COP29. “Não vamos parar de falar sobre isto”, assegurou à Reuters o ministro do Ambiente sul-africano, Dion George. Enquanto a agenda não for aprovada, não se iniciam as negociações sobre o clima. E restará cada vez menos tempo para discutir o financiamento da acção climática.